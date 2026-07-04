Iranul, în doliu național. Încep funeraliile liderului suprem Ali Khamenei

Mulțimi uriașe se adună la începutul ceremoniilor funerare ale lui Ali Khamenei în Iran.

Televiziunea de stat a relatat că evenimentul a atras deja mii de oameni. Autoritățile de la Teheran vor ca funeraliile să fie o demonstrație de forță „în fața dușmanilor” Republicii Islamice, potrivit AFP.

Oficialii iranieni estimează că vor participa 15-20 de milioane de oameni doar în Teheran. Cifra este așteptată în următoarele trei zile.

Ceremoniile vor dura șase zile și marchează sfârșitul unei ere. Khamenei a condus Iranul timp de aproape 36 de ani, din 1989 până la moartea sa. Liderul suprem a fost ucis pe 28 februarie, în prima zi a războiului dintre SUA, Israel și Iran. Avea 86 de ani.

Cine ar putea prelua definitiv puterea în Iran

Zilele următoare vor fi urmărite cu atenție de analiști, pentru orice semn al prezenței lui Mojtaba Khamenei. Fiul lui Ali Khamenei a fost numit lider suprem la o săptămână după asasinarea tatălui său. Mojtaba nu a apărut însă niciodată în public de atunci. El a comunicat doar prin declarații scrise. Unele surse susțin că ar fi fost rănit în aceleași atacuri care l-au ucis pe tatăl său. Gravitatea rănilor sale nu a fost însă niciodată confirmată oficial.

Ce se întâmplă în curtea Marii Moschei din Teheran

Mii de persoane îndoliate au purtat steaguri roșii, simbolul răzbunării, în curtea complexului religios Grand Mosalla. Oamenii așteptau sosirea sicriului lui Khamenei, potrivit unui jurnalist AFP prezent la fața locului. Mulțimea a scandat „moarte Americii” și „răzbunare, răzbunare” pe tot parcursul dimineții. Sute de susținători ai regimului așteptau deja din seara precedentă în fața moscheii. Unii participanți au mers pe jos mai mulți kilometri pentru a ajunge la eveniment. „Vrem să ne luăm rămas-bun definitiv de la liderul nostru”, a spus o femeie prezentă, Somayye Hamedi.

Traseul sicriului prin cele mai importante orașe religioase

Sicriul lui Khamenei va rămâne expus publicului până luni. Atunci va avea loc o procesiune amplă prin Teheran. Marți, sicriul ajunge la centrul clerical din orașul Qom. Miercuri, cortegiul va trece prin orașele sfinte șiite din Irakul vecin. Înmormântarea propriu-zisă este programată joi, în orașul natal Mashhad. Mashhad se află în nord-estul Iranului.

Autoritățile au impus măsuri de securitate fără precedent pentru eveniment. Drumurile din jurul capitalei au fost blocate încă de vineri. Spațiul aerian iranian va fi închis complet pe durata funeraliilor.

Analiștii spun că ar putea fi cel mai mare eveniment public din Iran din 1989. Ultima ocazie similară a fost înmormântarea fostului lider Ruhollah Khomeini.

Cine sunt oficialii care au apărut deja la eveniment

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a fost vizibil emoționat vineri. Ghalibaf este și principalul negociator iranian în discuțiile purtate cu Statele Unite. La eveniment a apărut și Ahmad Vahidi, noul șef al Gărzii Revoluționare. Predecesorul lui Vahidi a fost ucis în același val de atacuri care l-a vizat pe Khamenei. Vahidi nu mai fusese văzut în public de la moartea predecesorului său.

Vor fi înmormântați și alți membri ai familiei lui Khamenei, uciși în aceleași atacuri. Printre victime se numără și o nepoată de-a liderului suprem, încă un copil.

La ceremonii au participat și oficiali internaționali importanți. Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a venit vineri să își prezinte omagiile. Pakistanul a mediat între Iran și Statele Unite pe durata conflictului recent. A fost prezent și fostul președinte rus Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate rus. Medvedev l-a reprezentat la eveniment pe președintele Vladimir Putin.

Gruparea palestiniană Hamas și mișcarea șiită libaneză Hezbollah au trimis de asemenea reprezentanți. Ambele grupări sunt susținute financiar și militar de Teheran. A fost prezent la funeralii și un reprezentant al guvernului taliban din Afganistan.

De ce Iranul avertizează că ar putea relua conflictul

Conflictul din Orient Mijlociu s-a oprit după cinci săptămâni de lupte intense. Cele două părți au ajuns la un acord preliminar. Oficialii iranieni au avertizat însă că Teheranul este pregătit să reia ostilitățile. „Strigătul națiunii după răzbunare trebuie să răsune în urechile întregii lumi”, a spus Ghalibaf. Președintele parlamentului i-a îndemnat pe iranieni să iasă în număr cât mai mare în stradă. Șeful armatei, generalul Amir Hatami, a transmis un mesaj dur către Israel și SUA. Hatami a spus că cele două state „vor plăti pentru sângele liderului martir”.

Autoritățile iraniene vor totuși ca funeraliile să se desfășoare fără incidente grave. Riscul de înghesuială este ridicat, având în vedere numărul uriaș de participanți așteptați. Evenimente similare din trecut s-au soldat cu victime din cauza aglomerației.

Posturile de televiziune de stat au transmis recomandări clare privind măsurile de siguranță. Vremea reprezintă un factor de risc suplimentar pentru participanți în aceste zile. Se așteaptă temperaturi de peste 35 de grade Celsius la Teheran. Autoritățile au amplasat camioane-cisternă pentru a pulveriza apă și a răcori mulțimea. Înaintea începerii ceremoniilor, corespondenții AFP au observat un Teheran neobișnuit de liniștit. Multe dintre străzile aglomerate ale capitalei erau, vineri, aproape goale de trafic.

(sursa: Mediafax)