Casa lui Brad Pitt, spartă de hoți. Poliţia a arestat mai multe persoane 

de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   21:15
Sursa foto: Hepta

Patru persoane au fost arestate în legătură cu un jaf comis la începutul acestei veri la o casă din Los Angeles, despre care se presupune că ar fi deținută de actorul Brad Pitt, a anunțat poliția marți, potrivit AP.

Ofițerii au intervenit pe 25 iunie la o spargere la o casă din cartierul Los Feliz din Los Angeles. Poliția a declarat la momentul respectiv că suspecții au intrat prin efracție prin fereastra din față, au jefuit casa și au fugit cu diverse bunuri.

Detectivii au efectuat patru arestări, a declarat, marți, un ofițer de poliție. El a spus că numele suspecților ar putea fi făcute publice mai târziu în cursul zilei.

Ofițerii nu au putut identifica cine deținea sau locuia în casă și nu au fost disponibile informații despre ce a fost furat.

Pitt ar fi cumpărat proprietatea pentru 5,5 milioane de dolari în aprilie 2023, potrivit Traded, un site web imobiliar comercial.

Vedeta fusese în afara țării în iunie, într-un turneu promoțional global pentru noul său film, „F1”.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: jaf brad pitt casa hoti
