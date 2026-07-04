Japonia îi plătește pe medici să NU prescrie antibiotice inutil. Rezultatele sunt uriașe

Un program național introdus în urmă cu câțiva ani a redus semnificativ prescrierea inutilă a antibioticelor, fără să afecteze sănătatea copiilor.

Potrivit unui studiu publicat în prestigioasa revistă JAMA Network Open, citat de Live Science, autoritățile japoneze au lansat în 2018 un sistem prin care medicii primesc un stimulent financiar de aproximativ 800 de yeni (circa 5 dolari) atunci când aleg să nu prescrie antibiotice copiilor diagnosticați cu infecții virale și le explică părinților de ce tratamentul nu este necesar.

Antibioticele nu tratează virozele

Programul vizează afecțiuni extrem de frecvente în rândul copiilor, precum răcelile și gastroenteritele virale. În aceste cazuri, antibioticele nu au niciun efect, deoarece acționează doar împotriva bacteriilor, nu și a virusurilor.

În loc să prescrie medicamente inutile, medicii sunt încurajați să monitorizeze evoluția pacientului și să le ofere părinților informații clare despre evoluția normală a bolii și semnele care ar impune o reevaluare medicală.

Rezultatele au fost impresionante

Analiza, care a inclus milioane de consultații medicale, arată că efectele programului au apărut rapid.

În primul an de la implementare, clinicile participante au redus utilizarea totală a antibioticelor cu 17,8%.

Pe parcursul următorilor patru ani, consumul de antibiotice a rămas cu aproximativ 20% mai mic comparativ cu unitățile medicale care nu făceau parte din program. În plus, utilizarea antibioticelor cu spectru larg – cele care favorizează cel mai mult apariția bacteriilor rezistente – a scăzut cu aproape 24%.

Un aspect important este că reducerea prescrierii antibioticelor nu a dus la creșterea numărului de spitalizări și nici la agravarea stării de sănătate a copiilor, ceea ce confirmă că multe dintre tratamentele administrate anterior erau, de fapt, inutile.

De ce este atât de importantă reducerea consumului de antibiotice

Organizațiile internaționale din domeniul sănătății avertizează de ani buni că utilizarea excesivă și nejustificată a antibioticelor accelerează apariția bacteriilor rezistente la tratament. Această rezistență antimicrobiană este considerată una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea publică la nivel mondial.

Medicii subliniază că antibioticele nu tratează răcelile, gripa sau alte infecții provocate de virusuri, însă, în multe țări, ele continuă să fie prescrise sau solicitate de pacienți chiar și atunci când nu sunt indicate.

Modelul japonez atrage atenția altor state

Succesul programului din Japonia a stârnit interes în comunitatea medicală internațională. Specialiștii din Statele Unite analizează deja dacă un sistem similar ar putea fi aplicat și acolo pentru a reduce consumul inutil de antibiotice și pentru a combate fenomenul rezistenței bacteriene.

Experiența Japoniei arată că o strategie bazată pe educația pacienților și pe stimulente financiare pentru medici poate schimba comportamentul de prescriere fără a compromite calitatea actului medical, contribuind în același timp la protejarea eficienței antibioticelor pentru cazurile în care acestea sunt cu adevărat necesare, scrie Mediafax.