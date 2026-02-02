Kaja Kallas: Europa ar trebui să insiste ca Rusia să facă concesii

Kallas și-a exprimat opinia despre situația din Ucraina, la mai puțin de o lună înainte de împlinirea a patru ani de la începerea invaziei, potrivit The Guardian.

Șefa diplomației UE a precizat că „problema este că ceea ce vedem în acest moment este că s-au exercitat presiuni puternice asupra ucrainenilor pentru a face concesii foarte dificile”, însă oficiala a avertizat că acest lucru riscă „să estompeze imaginea reală a problemei”.

„Dacă ne gândim la ultimii 100 de ani, Rusia a atacat cel puțin 19 țări, unele dintre ele de 3 sau 4 ori. Niciuna dintre aceste țări nu au atacat Rusia”, a precizat Kallas.

Ea a precizat că Europa ar trebui să insiste ca Rusia să facă concesii, inclusiv limitarea armatei, a forțelor militare, dar și a armelor nucleare, precum și să ceară tragerea la răspundere pentru „crimele pe care le-au comis”.

Kallas afirmă că Rusia încearcă să se concentreze pe negocierile cu SUA pentru a evita discuțiile dificile, pentru că aceștia consideră că „discuțiile cu americanii îi ajută să obțină cererile maximaliste pe care nici măcar nu le-au cucerit militar”.

Reamintim că sâmbătă, negocierile dintre delegațiile SUA și Rusia, desfășurate la Miami, au fost caracterizate de partea SUA drept: „productive și constructive”. Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, lăudând activitatea omologului rus, Kirill Dmitriev din cadrul întâlnirii.

Ea a insistat însă că UE are „un rol foarte clar” în verificarea oricărui potențial acord de pace viitor, deoarece „este nevoie de implicarea Europei”.

Recent, președintele Volodimir Zelenski , într-o anumită etapă de negocieri are nevoie și de rolul Europei, deoarece o mare parte din garanțiile de securitate o reprezintă aderarea Ucrainei la UE, dar și apartenența în Coaliția de Voință.

(sursa: Mediafax)