x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Lovitură pentru Donald Trump: Senatul SUA blochează finanțarea pentru sala de bal de la Casa Albă

Lovitură pentru Donald Trump: Senatul SUA blochează finanțarea pentru sala de bal de la Casa Albă

de Redacția Jurnalul    |    17 Mai 2026   •   19:20
Lovitură pentru Donald Trump: Senatul SUA blochează finanțarea pentru sala de bal de la Casa Albă
Hepta/Donald Trump vrea să construiască o uriașă sală de bal la Casa Albă.

Senatul SUA a decis blocarea fondurilor pentru securitatea noii săli de bal pe care Donald Trump dorește să o construiască la Casa Albă, în cadrul unui proiect bugetar, complicând astfel planurile republicanilor de a aloca fondurile necesare.

Decizia a fost luată de Elizabeth MacDonough, responsabilă cu interpretarea regulilor Senatului, informează Reuters.

Oficialul a stabilit că finanțarea facilităților de securitate pentru sala de bal nu poate fi aprobată prin procedura bugetară simplificată și ar avea nevoie de 60 de voturi pentru a trece de Senat.

Partidul Republican deține o majoritate în Senat de 53 la 47 în Senat și încearcă să includă o alocare de aproximativ un miliard de dolari pentru Serviciul Secret, într-un pachet de cheltuieli de 72 de miliarde de dolari. Fondurile au scopul de a oferi toate facilitățile de securitate sălii de bal dorite de președintele Trump.

Președintele a afirmat anterior că sala de bal va fi construită din donații private în valoare de 400 de milioane de dolari și a descris proiectul ca fiind „cea mai frumoasă clădire de acest fel din lume”.

Democrații au criticat inițiativa, considerând-o o cheltuială inutilă, într-o perioadă în care cetățenii se confruntă cu creșterea costului vieții și a prețurilor la energie, pe fondul războiului din Iran.

Senatorul democrat Jeff Merkley din cadrul Comisiei de Buget, a declarat că partidul său va continua să conteste orice tentativă a republicanilor de a reintroduce finanțarea în proiectul legislativ.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sala bal donald trump senat sua
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri