Macron caută bani la Bruxelles. Franța cere introducerea de noi taxe UE 

Potrivit unei analize publicate de Politico, Parisul încearcă să reducă presiunea asupra contribuțiilor naționale prin identificarea unor surse suplimentare de venit la nivel european.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut administrației sale să promoveze activ noi taxe UE pentru finanțarea bugetului comunitar, estimat la aproximativ 2.000 de miliarde de euro pentru perioada următoare.

Conform unor oficiali europeni citați de Politico, eșecul unui acord ar obliga Franța să contribuie mai mult de la bugetul național, un scenariu politic sensibil înaintea alegerilor prezidențiale din 2027.

Blocaj privind noile resurse proprii

Inițiativa franceză vine după ce statele membre nu au reușit să ajungă la un consens asupra pachetului de venituri propus anterior de Comisia Europeană, care includea taxe pe carbon, deșeuri electronice, tutun și profiturile corporative.

Mai multe guverne au respins aceste propuneri, invocând impactul disproporționat asupra industriilor naționale.

Președintele Consiliul European, António Costa, speră să obțină un acord politic până la summitul din decembrie 2026. Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului UE, a fost însărcinată să accelereze discuțiile privind noi taxe pentru finanțarea bugetului comunitar înainte de reuniunea liderilor din octombrie.

Propuneri alternative: digital, crypto și aviație

În paralel, Parlamentul European a propus taxe suplimentare pentru companiile crypto, giganții digitali și jocurile de noroc online. Franța și Spania au susținut inițial aceste idei, însă Parisul consideră că ele nu sunt suficiente. De asemenea, Franța testează sprijinul pentru înăsprirea obligațiilor climatice aplicate companiilor aeriene străine, o propunere susținută inițial de Air France-KLM.

În timp ce Franța și Italia, prin premierul Giorgia Meloni, susțin ideea unor noi taxe pentru finanțarea bugetului comunitar, Germania și alte state prudente se opun, invocând riscul unor represalii economice din partea Statelor Unite.

Pentru Paris, miza este clară: evitarea alegerii între creșterea contribuțiilor naționale și reducerea subvențiilor agricole, într-un context în care Franța rămâne una dintre cele mai îndatorate economii din UE.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)