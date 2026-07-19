Originea vieții? Zahăr de zmeură, descoperit în Calea Lactee

Cercetarea, publicată în revista Nature Astronomy, a fost realizată de o echipă condusă de Izaskun Jiménez-Serra, de la Centrul de Astrobiologie din Spania (CAB).

Eritruloza, zahărul din zmeură, identificat pentru prima dată în Calea Lactee

Echipa a identificat eritruloza — un zahăr alcătuit din patru atomi de carbon, prezent în natură în cantități mici în zmeura roșie și folosit inclusiv în loțiunile autobronzante — într-un nor molecular numit G+0.693−0.027, aflat în apropierea centrului Căii Lactee. Observațiile au fost realizate cu ajutorul a două radiotelescoape din Spania: cel de 40 de metri de la Observatorul Yebes, lângă Madrid, și cel de 30 de metri al Institutului pentru Radioastronomie în Domeniul Milimetric (IRAM), din Sierra Nevada.

Cercetătorii au identificat 12 linii spectrale care corespundeau exact semnăturii de laborator a eritrulozei, măsurată la Universitatea Țării Bascilor. Comparativ, zaharurile mai simple, cu trei atomi de carbon, pe care echipa se aștepta inițial să le găsească, nu au fost detectate deloc — eritruloza s-a dovedit a fi de cel puțin opt ori mai abundentă decât aceste variante mai simple, un rezultat care i-a surprins chiar și pe autorii studiului.

De ce contează pentru teoriile despre originea vieții

Zaharurile sunt biomolecule esențiale: reprezintă „coloana vertebrală" a ARN-ului și ADN-ului, servesc drept combustibil metabolic și intră în structura unor polimeri energetici. Una dintre marile întrebări nerezolvate în cercetarea originii vieții este cum au apărut primele monozaharide pe Pământul primitiv, din moment ce experimentele de laborator care simulează condițiile prebiotice nu reușesc să genereze cantități suficiente de asemenea molecule.

„Scopul nostru a fost să stabilim dacă zaharurile se puteau sintetiza deja în norii moleculari în care se nasc stelele și planetele", a declarat Jiménez-Serra pentru Gizmodo. Potrivit cercetătorilor, eritruloza se formează eficient pe granule de praf interstelar înghețat, prin combinarea a două molecule organice mai simple — glicolaldehida și etilenglicolul — chiar și la temperaturi de aproximativ -250 de grade Celsius.

Relevanța eritrulozei este cu atât mai mare cu cât, în medii apoase, aceasta se poate transforma în treoză, o moleculă din familia acizilor nucleici simpli, considerată un posibil precursor evolutiv al ARN-ului — materialul genetic despre care se crede că a precedat ADN-ul în istoria timpurie a vieții.

O premieră după peste 340 de molecule identificate

Până la această descoperire, oamenii de știință identificaseră deja peste 340 de molecule diferite în mediul interstelar al Căii Lactee, dar niciun zahăr. Descoperirile anterioare, precum precursorii ribonucleotidelor, sugerau că ingredientele chimiei prebiotice puteau exista în spațiu, dar lipsea confirmarea directă a unui zahăr propriu-zis.

Descoperirea se adaugă altor indicii recente: zaharuri precum riboza și glucoza fuseseră deja identificate în meteoriți primitivi și în probe prelevate de pe asteroidul Bennu, sugerând că astfel de molecule ar fi putut ajunge pe Pământ transportate de asteroizi și comete, în perioada cunoscută drept Bombardamentul Intens Târziu, cu aproximativ patru miliarde de ani în urmă — deși existența exactă a acestui episod rămâne dezbătută în comunitatea științifică.

Potrivit cercetătorilor, identificarea eritrulozei deschide calea către descoperirea altor zaharuri esențiale în spațiul interstelar, inclusiv riboza — componenta directă a ARN-ului. Dacă astfel de molecule se dovedesc a fi frecvente în norii moleculari din întreaga galaxie, ipoteza conform căreia viața ar putea apărea în mod similar și în alte colțuri ale universului capătă un argument suplimentar — Sistemul Solar nu ar fi fost un caz special, ci ar fi moștenit pur și simplu compuși organici deja prezenți în materialul din care s-a format.