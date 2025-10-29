Maimuțe scăpate după un accident rutier în Mississippi, ucise din greșeală de poliție

Un camion care transporta maimuțe rhesus asociate cu Centrul Național de Cercetări Biomedicale al Universității Tulane s-a răsturnat marți, în comitatul Jasper, Mississippi.

În urma accidentului, mai multe animale au scăpat, iar polițiștii au fost informați că acestea ar fi agresive și purtătoare de boli precum hepatită C, herpes și COVID-19.

Potrivit unui comunicat al Departamentului Șerifului din Jasper County, informațiile au venit chiar de la șoferul camionului, care le-a spus ofițerilor că maimuțele reprezintă un pericol pentru oameni și că este nevoie de echipamente de protecție pentru a le captura.

Poliția a intervenit imediat, luând „măsurile corespunzătoare”, ceea ce a dus la uciderea majorității animalelor.

Autoritățile nu au precizat câte maimuțe erau în vehicul, dar au menționat că fiecare cântărea aproximativ 18 kilograme.

Toate, cu excepția uneia, au fost „distruse”, iar echipele continuă căutările pentru exemplarul rămas liber, scrie NBC News.

Ulterior, Universitatea Tulane a transmis că primatele nu aparțineau direct instituției, ci unei entități partenere, și că animalele nu erau infecțioase.

„Colaborăm cu autoritățile locale și vom trimite o echipă de experți în îngrijirea animalelor pentru a oferi sprijin”, a anunțat universitatea pe platforma X.

