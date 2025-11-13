Mark Rutte: Prezența NATO în Europa arată hotărârea Alianței de a-și apăra teritoriul

x close
de Redacția Jurnalul    |    13 Noi 2025   •   23:30
Sursa foto: Hepta/Mark Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că prezența militară a Alianței în Europa transmite un mesaj clar de fermitate față de orice adversar, subliniind că fiecare centimetru de teritoriu aliat va fi apărat.

Aflat într-o vizită la Comandamentul Întrunit al Forțelor Aliate din Brunssum, Țările de Jos, secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a mulțumit soldaților pentru contribuția lor la menținerea unei posturi militare puternice și credibile a alianței în regiune, potrivit The Guardian.

„NATO a reacționat rapid și decisiv la încălcările spațiului aerian de către Rusia, iar prezența noastră solidă pe teren demonstrează zilnic hotărârea alianței”, a spus Rutte.

El a adăugat că această prezență militară „trimite un semnal clar oricărui adversar că NATO își ia foarte în serios misiunea de a proteja fiecare aliat” și că organizația este pregătită „să asigure securitatea fiecărui centimetru de teritoriu aliat”.

„Niciun adversar nu trebuie să aibă vreo îndoială în această privință”, a subliniat secretarul general.

Declarațiile lui Rutte vin la câteva zile după discursul susținut la Forumul NATO de la București, unde a reafirmat angajamentul alianței de a-și consolida capacitățile defensive în fața provocărilor tot mai frecvente la adresa securității europene.

(sursa: Mediafax)

 

Subiecte în articol: mark rutte nato Europa
