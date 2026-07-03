Trei condamnări pe viață în cazul crimei care a șocat Europa. Ritualul de „purificare” în urma căruia o mamă și cei doi copii ai săi au fost torturați și uciși

Tribunalul din Palermo a pronunțat trei condamnări pe viață

Curtea cu jurați din Palermo a decis condamnarea la închisoare pe viață a lui Giovanni Barreca, zidar din localitatea Altavilla Milicia, precum și a complicilor săi, Sabrina Fina și Massimo Carandente, pentru una dintre cele mai șocante crime petrecute în Italia în ultimii ani.

Cei trei au fost găsiți vinovați pentru uciderea Antonellei Salamone, în vârstă de 41 de ani, și a celor doi fii ai săi, Kevin, de 16 ani, și Emanuel, de numai 5 ani. Tragedia s-a produs în februarie 2024, iar ancheta a scos la iveală un scenariu greu de imaginat, marcat de fanatism religios, delir mistic și acte de cruzime extremă, potrivit RaiNews.

După mai bine de zece ore de deliberări, instanța a stabilit că toți cei trei inculpați aveau discernământ în momentul comiterii faptelor. Astfel, judecătorii au respins solicitarea procurorilor din Termini Imerese, care ceruseră pentru Giovanni Barreca o pedeapsă de 30 de ani de închisoare, invocând existența unei responsabilități diminuate din cauza unei tulburări psihice parțiale.

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Ritualul care s-a transformat într-un coșmar

Potrivit anchetatorilor, tragedia a avut la bază convingerea obsesivă că membrii familiei erau posedați de forțe demonice și trebuiau „purificați”.

Giovanni Barreca, împreună cu Sabrina Fina și Massimo Carandente, cunoscuți în cercul lor drept „frații lui Dumnezeu”, s-au izolat în locuința familiei din Altavilla Milicia, în apropiere de Palermo. Timp de mai multe zile, în casă au avut loc ritualuri religioase improvizate, rugăciuni și citiri din texte sacre, care au degenerat în violențe cumplite împotriva Antonellei și a celor doi copii.

Anchetatorii au stabilit că victimele au fost supuse unor torturi repetate înainte de a fi ucise. Cazul a provocat un val de indignare în Italia, atât prin cruzimea faptelor, cât și prin motivația absurdă invocată de autorii crimei.

Apelul la 112 care a dezvăluit întreaga tragedie

Ororile au ieșit la iveală în noaptea de 11 februarie 2024, când chiar Giovanni Barreca a sunat la serviciul de urgență și a mărturisit ceea ce făcuse.

„Mă numesc Giovanni Barreca. Mi-am ucis întreaga familie. Veniți să mă arestați”, le-a spus acesta operatorilor.

La sosirea carabinierilor, în locuință au fost găsite trupurile neînsuflețite ale celor doi copii. Fiica familiei, Miriam, în vârstă de 17 ani la acel moment, a fost descoperită în stare de șoc.

La câteva ore după descoperirea crimei, anchetatorii au găsit și rămășițele parțial carbonizate ale Antonellei Salamone, ascunse într-o groapă din grădina casei.

În timpul audierilor, Giovanni Barreca a continuat să susțină că locuința era stăpânită de demoni și că acțiunile sale reprezentau un act de eliberare spirituală.

Expertizele medico-legale au confirmat torturile

Raportul medicilor legiști a confirmat că victimele au fost supuse unor acte de violență extremă timp de mai multe zile.

Antonella Salamone a fost prima ucisă, pe 9 februarie 2024. Ulterior, cei doi copii au fost strangulați cu lanțuri, într-un episod care a șocat inclusiv anchetatorii obișnuiți cu investigarea crimelor violente.

Anchetatorii au reconstituit întreaga succesiune a faptelor pe baza probelor biologice, a expertizelor medico-legale și a declarațiilor martorilor.

Mărturia fiicei supraviețuitoare a fost decisivă

Un rol esențial în reconstituirea masacrului l-a avut mărturia fiicei supraviețuitoare, Miriam.

Adolescenta a fost judecată separat de instanța pentru minori. În primă instanță a fost condamnată la 12 ani și opt luni de detenție, însă ulterior Curtea de Apel a achitat-o, stabilind că fata nu avea discernământ și că participase la evenimente doar sub amenințarea permanentă că va fi ucisă.

În declarațiile sale, Miriam a descris scene de o cruzime greu de imaginat. Ea a povestit că mama sa era întinsă pe podeaua bucătăriei, iar Sabrina Fina și Massimo Carandente o agresau pe rând, în timp ce Giovanni Barreca și ceilalți membri ai familiei asistau la scenele de violență.

Mărturia tinerei a fost considerată una dintre cele mai importante probe din dosar, contribuind la stabilirea exactă a responsabilității fiecărui inculpat.

Despăgubiri de un milion de euro pentru rudele victimelor

Pe lângă condamnările la închisoare pe viață, instanța a decis acordarea unor despăgubiri civile în valoare totală de un milion de euro către rudele victimelor.

Procesul a readus în atenția opiniei publice pericolele radicalizării religioase și impactul pe care fanatismul îl poate avea asupra unor persoane vulnerabile psihic. Cazul de la Altavilla Milicia rămâne unul dintre cele mai tulburătoare episoade judiciare din Italia ultimilor ani, atât prin cruzimea faptelor, cât și prin modul în care convingerile mistice au fost transformate într-un pretext pentru tortură și crimă.

Verdictul pronunțat de Curtea cu jurați din Palermo pune capăt primei etape judiciare a unui dosar care a șocat întreaga Europă și care continuă să fie un simbol al consecințelor devastatoare pe care le pot avea fanatismul și manipularea psihologică.