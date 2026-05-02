Jurnalul.ro Ştiri Externe Monetăria SUA folosește aurul cartelurilor de droguri pe care îl declară drept american

de Redacția Jurnalul    |    02 Mai 2026   •   21:00
Monetăria SUA folosește aurul cartelurilor de droguri și din diferite zone de conflict. Aurul trece prin mai mulți intermediari, își pierde originea și apoi este declarat de Monetărie drept american. Dezvăluirile au fost făcute în urma unei investigații jurnalistice.

Monetăria SUA transformă aurul cartelurilor de droguri în aur „curat american”, a arătat o investigație a publicației The New York Times. Aceasta a demonstrat că monedele de aur ale Statelor Unite pot conține metal din America Latină și Africa, unde extracția este asociată cu criminalitatea și conflictele.

Jurnaliștii americani au mai stabilit că aurul care provine din sursele menționate trece prin mai mulți intermediari, inclusiv case de amanet. Acest lucru îngreunează monitorizarea și face aproape imposibilă aflarea originii.

În final, aurul este folosit pentru fabricarea monedelor din SUA, fiind declarat drept „curat american”.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: aur carteluri droguri monetaria SUA
