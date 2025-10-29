NATO explică reducerea trupelor americane din Europa: O ajustare normală, nimic neobișnuit

NATO a transmis că planurile Statelor Unite de a reduce o parte din trupele dislocate pe flancul estic al alianței reprezintă doar „o ajustare normală”, fără implicații strategice majore. Oficialii alianței subliniază că angajamentul Washingtonului față de securitatea europeană rămâne ferm, în pofida schimbărilor la nivel de dislocare.

Potrivit Reuters, un oficial NATO a precizat că ajustările în desfășurările SUA nu sunt neobișnuite și fac parte dintr-un proces continuu de adaptare. „Suntem în contact strâns cu Statele Unite și alți aliați în privința configurației forțelor”, a declarat acesta.

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a explicat pentru Sky News Italia că schimbarea de abordare a Washingtonului „a început încă din epoca Obama”, în contextul în care SUA își concentrează tot mai mult atenția asupra competiției cu China.

„SUA sunt preocupate de concurența cu China, iar Europa trebuie să-și garanteze propria apărare”, a adăugat Crosetto.

În pofida neliniștii din rândul statelor de pe flancul estic al NATO, generate de posibila reducere a prezenței americane într-un moment sensibil al războiului din Ucraina, fostul președinte Donald Trump a declarat în septembrie că Washingtonul ar putea chiar crește numărul trupelor sale în Polonia.

La rândul său, ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a afirmat că Varșovia nu a primit nicio notificare oficială privind o posibilă retragere a trupelor americane din țară.

Potrivit AFP, NATO a confirmat că a fost informată din timp despre intențiile SUA și a reiterat că mișcarea reprezintă „o ajustare normală”.

„Chiar și cu această ajustare, prezența forțelor americane în Europa rămâne mai mare decât a fost timp de mulți ani, cu mult mai multe forțe americane pe continent decât înainte de 2022”, a subliniat un oficial al alianței.

Reducerea planificată vine în contextul unei revizuiri globale a desfășurărilor militare americane, dar până în prezent nu a fost făcut niciun anunț oficial. Totuși, pentru unii aliați, perspectiva unei retrageri americane rămâne îngrijorătoare, mai ales în scenariul unei eventuale ofensive ruse împotriva unei țări NATO după încheierea conflictului din Ucraina.

NATO a încercat însă să calmeze temerile: