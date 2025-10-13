x close
Jurnalul.ro Ştiri Externe Netanyahu va participa la summitul pentru pace din Egipt, alături de Mahmoud Abbas

de Redacția Jurnalul    |    13 Oct 2025   •   17:30
Sursa foto: Hepta/Benjamin Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a decis în ultimul moment să participe la summitul pentru pace organizat în Egipt, la Sharm el-Sheikh, unde va fi prezent și președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas.

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, va lua parte la summitul pentru pace din Egipt, după ce inițial anunțase că nu va trimite niciun reprezentant, potrivit Reuters, care citează un purtător de cuvânt al președinției egiptene.

„Atât președintele palestinian Mahmoud Abbas, cât și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu vor participa la summitul pentru pace, care are scopul de a consolida acordul privind încetarea războiului din Gaza și de a reafirma angajamentul ambelor părți față de acesta”, a declarat oficialul egiptean.

Summitul are loc în stațiunea Sharm el-Sheikh și reunește lideri regionali și internaționali pentru a discuta pașii următori ai acordului de pace dintre Israel și Palestina.

Participarea lui Netanyahu marchează o schimbare importantă de poziție, după ce, cu o zi înainte, biroul său confirmase că Israelul nu va fi reprezentat la reuniune.

(sursa: Mediafax)

 

