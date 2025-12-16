Noi sancțiuni UE asupra flotei din umbră a Rusiei

Veniturile din petrol reprezintă o parte esențială a economiei Rusiei, permițându-i președintelui Vladimir Putin să investească bani în efortul de război împotriva Ucrainei fără a agrava inflația pentru oamenii obișnuiți și evitând o prăbușire a monedei.

Țările membre, în special Franța, au promis că vor lua măsuri drastice împotriva flotei din umbră, care încalcă sancțiunile și care, conform estimărilor experților, numără peste 400 de nave. De asemenea, încearcă să încheie acorduri cu țările care arborează pavilionul pentru a facilita îmbarcarea pe nave, potrivit AP.

Sediul UE a declarat că oamenii de afaceri „controlează nave care transportă țiței sau produse petroliere, originare din Rusia sau exportate din Rusia, ascunzând originea reală a petrolului și practicând în același timp practici maritime neregulamentare și de mare risc”.

Cele patru companii de transport maritim vizate au sediul în Emiratele Arabe Unite, Vietnam și Rusia. Un comunicat precizează că acestea dețin sau administrează petroliere din flota din umbră aflate sub sancțiuni și care transportă petrol „folosind în același timp practici de transport maritim neregulamentare și cu risc ridicat”.

Sancțiunile, convenite la o reuniune a miniștrilor de externe ai blocului comunitar format din 27 de națiuni, la Bruxelles, implică în principal înghețarea activelor și interdicții de călătorie.

Acțiunea UE sporește presiunea tot mai mare asupra flotei din umbră. Luna trecută, Ucraina a folosit drone navale Sea Baby, produse pe plan intern, pentru a ataca încă două petroliere rusești în Marea Neagră. Ambele se aflau sub sancțiuni internaționale.

Separat, blocul a impus sancțiuni membrilor agenției de informații militare a Rusiei, GRU, și unui grup de hackeri cunoscut sub numele de Cadet Blizzard, acuzându-i de atacuri cibernetice care au vizat Ucraina, UE și aliați NATO.

UE a adăugat, de asemenea, pe lista sa de sancțiuni o serie de analiști de politică externă și influenceri acuzați de promovarea propagandei pro-ruse sau a teoriilor conspirației.

