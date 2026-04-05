Cum a fost recuperat militarul SUA doborât în Iran: detalii despre operațiunea specială

Pilotul american salvat din Iran este grav rănit, anunţă Trump

Pilotul avionului american de vânătoare-bombardament F-15E, care a fost salvat de pe teritoriul iranian după ce avionul său a fost doborât, este „grav rănit", a anunţat duminică preşedintele american Donald Trump, care a adăugat că va ţine luni o conferinţă de presă pe teme militare în Biroul Oval, relatează AFP.



„Am salvat membrul echipajului/ofiţerul avionului F-15, grav rănit şi cu adevărat curajos, din inima munţilor Iranului", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social, după ce afirmase iniţial că pilotul era doar „rănit" şi „teafăr şi nevătămat".



„Voi ţine o conferinţă de presă, cu armata, în Biroul Oval, luni la ora 13:00 (17:00 GMT)", a adăugat el.



Avionului de vânătoare-bombardament F-15E a fost doborât vineri în sud-vestul Iranului. Unul dintre cei doi piloţi a fost recuperat în aceeaşi zi într-o operaţiune de căutare-salvare a armatei americane. Al doilea pilot, cel la care s-a referit acum Trump, a fost recuperat ulterior.



Potrivit armatei iraniene, misiunea americană a folosit un aeroport abandonat din apropierea oraşului Isfahan, în sudul Iranului, pentru operaţiunea de salvare a celui de-al doilea pilot.



Purtătorul de cuvânt al comandamentului forţelor armate iraniene, Ebrahim Zolfaghari, a descris operaţiunea ca fiind „planificată ca o misiune de exfiltrare pe un aeroport abandonat la sud de Isfahan", în timpul căreia, a adăugat el, "două elicoptere Black Hawk şi două aeronave de transport militar C-130" au fost „distruse".



Presa iraniană de stat a difuzat imagini cu resturi calcinate ale unor astfel de aeronave într-o zonă deşertică, resturi împrăştiate şi din care încă ieşea fum. Aceste informaţii încă nu sunt clarificate. AGERPRES

Ofițer american salvat din Iran după o misiune militară spectaculoasă. Trump: „Una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni din istorie”

Un ofițer al Forțelor Aeriene ale SUA, doborât în Iran după prăbușirea unui avion de luptă, a fost recuperat în viață în urma unei operațiuni de salvare extrem de riscante. Președintele Donald Trump a confirmat intervenția, descriind-o drept una dintre cele mai spectaculoase din istoria militară americană.

Misiune contracronometru în teritoriu ostil

Un ofițer al United States Air Force, aflat la bordul unui avion de vânătoare doborât deasupra Iran, a fost salvat în urma unei intervenții de amploare desfășurate de forțele speciale americane, potrivit CNN.

Potrivit unor surse citate de The New York Times, operațiunea a avut loc sâmbătă noaptea și a implicat o incursiune profundă în teritoriu inamic, într-o cursă dramatică împotriva forțelor iraniene care încercau, la rândul lor, să ajungă la militarul rănit.

Operațiune militară de proporții

Salvarea a fost rezultatul unei mobilizări impresionante, la care au participat sute de membri ai forțelor de operațiuni speciale și zeci de aeronave. Președintele Donald Trump a declarat că au fost trimise „zeci de avioane dotate cu cele mai letale arme” pentru a asigura succesul misiunii.

Oficialii americani au confirmat că nu au existat pierderi în rândul echipei de salvare, iar militarul rănit a fost evacuat în siguranță către Kuwait pentru îngrijiri medicale.

Incidentul: avion doborât și doi membri ai echipajului ejectați

Totul a început vineri, când un avion de tip F-15E Strike Eagle a fost lovit de forțele iraniene, devenind prima pierdere aeriană americană confirmată într-un conflict care durează de o lună.

Cei doi membri ai echipajului s-au catapultat înainte de impact. Pilotul a fost recuperat rapid, însă ofițerul responsabil cu sistemele de armament a rămas dispărut, declanșând o operațiune urgentă de căutare și salvare.

Informațiile au fost confirmate și de CNN, care a relatat că intervenția a fost considerată extrem de riscantă din cauza prezenței forțelor inamice în zonă.

Trump: „Nu lăsăm niciun soldat în urmă”

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Donald Trump a anunțat succesul misiunii:

„L-AM RECUPERAT! Armata Statelor Unite a realizat una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istorie. Este în siguranță, deși a suferit răni, dar va fi bine.”

Liderul american a subliniat că este pentru prima dată când doi membri ai unui echipaj american sunt salvați separat din teritoriul inamic, considerând momentul o dovadă a „supremației aeriene” a SUA în regiune.