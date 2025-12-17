Opt persoane au fost ucise în noi atacuri americane asupra a trei nave în Pacific

„Serviciile de informații au confirmat că aceste nave tranzitau pe rute cunoscute de trafic de droguri în Pacificul de Est și erau implicate în traficul de droguri”, a declarat Comandamentul Sudic al SUA pe rețeaua X, într-o postare însoțită de un videoclip care arată atacuri asupra navelor pe mare, potrivit Le Figaro.

„Un total de opt narcoteroriști de sex masculin au fost uciși” în aceste operațiuni, a adăugat armata.

De la începutul lunii septembrie, Statele Unite au efectuat atacuri împotriva a cel puțin 26 de nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe sau în Pacificul de Est, ucigând cel puțin 95 de persoane, fără a furniza dovezi că aceste nave au fost implicate în traficul de droguri, ceea ce i-a determinat pe experți și pe reprezentanții ONU să pună la îndoială legalitatea operațiunilor.

Statele Unite și-au consolidat semnificativ prezența militară în Marea Caraibelor începând cu luna august, în numele luptei împotriva traficului de droguri. În special, au desfășurat cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford.

Administrația președintelui american, Donald Trump, îl acuză pe președintele venezuelean, Nicolas Maduro, că conduce o vastă rețea de trafic de droguri, lucru pe care acesta din urmă îl neagă categoric, susținând că Washingtonul încearcă să-l răstoarne pentru a confisca petrolul țării sale.

Legalitatea atacurilor aeriene americane în ape străine sau internaționale împotriva suspecților care nu au fost interceptați sau interogați este un subiect de dezbatere.

La începutul lunii decembrie, Human Rights Watch (HRW) a îndemnat partenerii americani să condamne atacurile „ilegale” împotriva ambarcațiunilor aparținând unor suspecți de trafic de droguri.

„În conformitate cu dreptul internațional, utilizarea intenționată a forței letale este permisă doar ca ultimă soluție împotriva unei persoane care reprezintă o amenințare iminentă la adresa vieții”, a subliniat, de asemenea, Biroul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului pentru AFP în octombrie.

