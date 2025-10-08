Pace în Gaza. Reprezentanții Administrației Trump se alătură negocierilor decisive din Egipt

Sosirea celor doi oficiali are loc după ce marți, a doua zi de discuții indirecte între Israel și Hamas, s-a încheiat fără progrese semnificative, a declarat un înalt oficial palestinian implicat în negocieri.

Conform sursei, rundele de discuții, moderate de Egipt și Qatar, s-au concentrat asupra propunerilor de retragere treptată a forțelor israeliene din Fâșia Gaza, a garanțiilor de securitate solicitate de Hamas și a condițiilor pentru un armistițiu permanent.

Președintele Donald Trump a adoptat marți un ton optimist, declarând că „există posibilitatea să avem pace în Orientul Mijlociu”, în timp ce Israelul marca doi ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, într-un mesaj publicat pe X, că va continua să urmărească „întoarcerea tuturor celor răpiți, eliminarea regimului Hamas și garantarea faptului că Gaza nu va mai reprezenta o amenințare pentru Israel”.

Șeicul Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, prim-ministrul Qatarului, considerat un mediator cheie, se va alătura discuțiilor, a confirmat un oficial citat de Reuters. Scopul participării sale este „promovarea planului de încetare a focului și a acordului pentru eliberarea ostaticilor”.

La negocieri este așteptată și participarea șefului serviciilor secrete turce, conform surselor diplomatice.

Runda de marți s-a încheiat fără un acord privind retragerea israeliană și garanțiile internaționale solicitate de partea palestiniană. Discuțiile urmează să continue miercuri seară la Cairo, cu implicarea delegației americane.