Pace în Gaza. Reprezentanții Administrației Trump se alătură negocierilor decisive din Egipt

de Redacția Jurnalul    |    08 Oct 2025   •   20:15
Pace în Gaza. Reprezentanții Administrației Trump se alătură negocierilor decisive din Egipt
Sursa foto: Hepta/Steve Witkoff, Jared Kushner

Emisarul special al SUA pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, urmează să se alăture miercuri negocierilor privind planul de pace pentru Gaza, care au loc în Egipt, potrivit unor surse diplomatice citate de BBC.

Sosirea celor doi oficiali are loc după ce marți, a doua zi de discuții indirecte între Israel și Hamas, s-a încheiat fără progrese semnificative, a declarat un înalt oficial palestinian implicat în negocieri.

Conform sursei, rundele de discuții, moderate de Egipt și Qatar, s-au concentrat asupra propunerilor de retragere treptată a forțelor israeliene din Fâșia Gaza, a garanțiilor de securitate solicitate de Hamas și a condițiilor pentru un armistițiu permanent.

Președintele Donald Trump a adoptat marți un ton optimist, declarând că „există posibilitatea să avem pace în Orientul Mijlociu”, în timp ce Israelul marca doi ani de la atacurile Hamas din 7 octombrie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, într-un mesaj publicat pe X, că va continua să urmărească „întoarcerea tuturor celor răpiți, eliminarea regimului Hamas și garantarea faptului că Gaza nu va mai reprezenta o amenințare pentru Israel”.

Șeicul Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, prim-ministrul Qatarului, considerat un mediator cheie, se va alătura discuțiilor, a confirmat un oficial citat de Reuters. Scopul participării sale este „promovarea planului de încetare a focului și a acordului pentru eliberarea ostaticilor”.

La negocieri este așteptată și participarea șefului serviciilor secrete turce, conform surselor diplomatice.

Runda de marți s-a încheiat fără un acord privind retragerea israeliană și garanțiile internaționale solicitate de partea palestiniană. Discuțiile urmează să continue miercuri seară la Cairo, cu implicarea delegației americane.

