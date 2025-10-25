O pacientă cu Parkinson cântă la clarinet în timpul operației – și vede rezultate imediate

Denise Bacon din Crowborough, East Sussex, a experimentat o îmbunătățire instantanee a mișcărilor degetelor odată cu aplicarea curentului electric în timpul operației de patru ore desfășurate la King's College Hospital din Londra.

Fosta logopedă, diagnosticată cu Parkinson în 2014, a fost supusă unei stimulări cerebrale profunde (DBS) pentru a combate simptomele bolii, inclusiv bradikinezia și rigiditatea musculară. Boala îi afectase anterior capacitatea de a merge, înota, dansa și cânta la instrumentul său preferat.

În timpul intervenției, profesorul Keyoumars Ashkan, specialist în neurochirurgie, a efectuat DBS pentru a ameliora simptomele, în timp ce pacienta a rămas trează sub anestezie locală pentru amorțirea scalpului și craniului.

„Au fost făcute găuri de jumătate din dimensiunea unei monede de cinci pence în craniul Denisei după ce un cadru cu coordonate precise a fost plasat pe capul ei, acționând ca un sistem de navigație prin satelit pentru a ne ghida către pozițiile corecte din creier pentru implantarea electrodului", a explicat profesorul Ashkan.

Odată ce electrozii au fost plasați în partea stângă a creierului pacientei, curentul a fost pornit și s-a observat o îmbunătățire imediată a mișcărilor mâinii din partea dreaptă. Același lucru s-a întâmplat și pe partea stângă când au fost implantați electrozi pe partea dreaptă a creierului.

„Fiind o clarinetistă pasionată, i s-a sugerat Denisei să-și aducă clarinetul în sala de operație pentru a vedea dacă procedura îi va îmbunătăți abilitatea de a cânta, ceea ce era unul dintre principalele obiective ale ei pentru operație", a declarat profesorul Ashkan.

„Am fost încântați să vedem o îmbunătățire instantanee a mișcărilor mâinilor ei și, prin urmare, a abilității ei de a cânta, odată ce stimularea a fost transmisă creierului”.

Bacon, care cântase la clarinet în East Grinsted Concert Band până când a trebuit să se oprească acum cinci ani din cauza simptomelor Parkinson, a declarat: „Îmi amintesc că mâna dreaptă se putea mișca mult mai ușor odată ce stimularea a fost aplicată, iar acest lucru mi-a îmbunătățit capacitatea de a cânta la clarinet, ceea ce m-a încântat”.

Pacienta a optat pentru un tip de baterie reîncărcabilă pentru generatorul de impulsuri, care este implantat în piept și care poate dura până la 20 de ani înainte de a fi necesară înlocuirea. Dispozitivul monitorizează activitatea creierului și poate ajusta automat stimularea electrică atunci când este necesar.

„Deja simt îmbunătățiri în capacitatea mea de a merge și sunt nerăbdătoare să mă întorc la piscină și pe ringul de dans pentru a vedea dacă abilitățile mele s-au îmbunătățit și acolo”, a adăugat femeia.

Profesorul Ashkan a subliniat că stimularea cerebrală profundă este „una dintre cele mai eficiente, bazate pe dovezi și de lungă durată terapii pentru controlul simptomelor motorii ale bolii Parkinson, îmbunătățind tremorul, rigiditatea și încetinirea mișcărilor”.

