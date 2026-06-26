Papa Leon al XIV-lea va oficia o liturghie istorică la Paris pe 26 septembrie

Acea slujbă gigantică, ce va fi organizată la începutul după-amiezii, ar trebui să atragă 500.000 de persoane, potrivit Diecezei din Paris. Vineri, 25 septembrie, spre seară, o amplă întâlnire a papei cu tinerii credincioşi este programată pe Stade de France, la Saint-Denis, a precizat monseniorul Laurent Ulrich.



"Alegând aceste locuri pentru capacitatea lor de primire, mai întâi, vrem ca aceste întâlniri să fie deschise pentru un număr cât mai mare de oameni, care vor veni cu siguranţă din toate colţurile Franţei", a afirmat arhiepiscopul Parisului.



Monseniorul Ulrich a subliniat, de asemenea, dorinţa sa de a îl primi pe Leon al XIV-lea - care va vizita Franţa între 25 şi 28 septembrie - "în spaţii şi puncte simbolice ale Parisului şi ale Franţei", care "reflectă bucuria unei întregi ţări şi a capitalei sale de a-l întâmpina".



Organizatorii se aşteaptă la aproximativ 75.000 de persoane la veghea de rugăciune programată vineri seară pe Stade de France.



"Venirea lui în departamentul Seine-Saint-Denis, un teritoriu marcat de atâtea diversităţi, ne bucură şi ne onorează. Va fi binevenit în mijlocul tinerilor şi al catehumenilor, comori ale Bisericii din Franţa, veniţi din toate colţurile lumii", a declarat episcopul de Saint-Denis, Etienne Guillet.



După vizita la Paris, unde se va întâlni cu preşedintele Emmanuel Macron, papa Leon al XIV-lea se va deplasa la Lourdes, unde va oficia o slujbă în aer liber duminică, 27 septembrie, apoi în departamentul Moselle, unde o altă slujbă este programată la Catedrala din Metz în ziua de luni, 28 septembrie.

AGERPRES