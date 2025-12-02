x close
Papa Leon al XIV-lea pledează împotriva unei intervenții americane în Venezuela

de Redacția Jurnalul    |    02 Dec 2025   •   23:45
Sursa foto: Hepta/ Papa Leon

Papa Leon al XIV-lea a îndemnat Statele Unite ale Americii împotriva unei intervenții americane în Venezuela subliniind că există alternative precum recurgerea la dialog sau exercitarea de presiuni economice, potrivit CNN.

„Se pare că există posibilitatea să existe chiar o operațiune de invadare a teritoriului venezuelean. Cred cu tărie că este mai bine să căutăm modalități de dialog, poate presiune, inclusiv presiune economică”, a transmis marți suveranul pontif.

De asemenea, Papa Leon care a fost misionar și episcop în Peru a susținut că liderii religioși din statele sud-americane caută metode de calmare a tensiunilor între Statele Unite și Venezuela.

Acesta a mai punctat și că liderii Maduro și Trump au avut o convorbire telefonică, declarând că pozițiile oficiale din SUA se schimbă frecvent.

Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela s-au accentuat pe fondul acuzațiilor formulate de liderul american conform cărora Maduro permite și sprijină transporturile de droguri destinate pieței americane.

Sâmbătă, președintele Trump a transmis: „Către toate companiile aeriene, piloți, traficanți de droguri și persoane, vă rugăm să luați în considerare închiderea în întregime a spațiului aerian de deasupra și din jurul Venezuelei. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme! Președintele Donald J. Trump”, iar duminică a anunțat că a discutat telefonic cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro.

În paralel, guvernul american crescut prezența militară în regiune, sub pretextul operațiunilor anti-drog, efectuând din septembrie cel puțin 21 de atacuri asupra unor ambarcațiuni suspecte din Caraibe și Pacific, atacuri soldate cu cel puțin 83 de morți.

 

(sursa: Mediafax)

 

