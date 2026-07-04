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Miracol de Ziua Independenței: S-a prăbușit cu parașuta direct peste spectatori! Cum a scăpat toată lumea cu viață

de Redacția Jurnalul    |    04 Iul 2026   •   18:49
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Miracol de Ziua Independenței: S-a prăbușit cu parașuta direct peste spectatori! Cum a scăpat toată lumea cu viață
Momentul șocant în care un militar scapă parașuta de sub control și intră în plin în mulțime

Un incident s-a produs în timpul ceremoniilor dedicate Zilei Americii. Un parașutist cu steagul SUA a căzut peste un cort cu bere.

Un incident a avut loc chiar în timpul unui eveniment cu public. Potrivit imaginilor publicate de Nexta, aterizarea nefericită a avut loc într-un loc în care se aflau numeroși oameni.

Imaginile îi arată pe participanții care îl aplaudă pe parașutistul care se apropie de zona de aterizare. La un moment dat, steagul de mari dimensiuni pe care îl poartă parașutistul se agață de un copac. Parașutistul își pierde traiectoria optimă și se prăbușește peste un cort în care se comercializa bere. Nu se știe ce a pățit parașutistul în urma aterizării foțate.

Americanii sărbătoresc în 2026 cea de-a 250-a aniversare a Zilei Independenței. Ziua Americii este pe 4 iulie și aniversează adoptarea Declarației de independență de pe 4 iulie 1776. Atunci a fost declarată independența față de Regatul Marii Britanii.

Ziua Independenței este ziua națională a Statelor Unite ale Americii. Cu această ocazie, în întreaga America au loc numeroase ceremonii și evenimente publice.

(sursa: Mediafax)

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