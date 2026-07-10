Panică într-un Boeing 737 ce zbura din Grecia: un pasager a fost aspirat prin fereastră după cedarea motorului. Centura și soția i-au salvat viața

Incidentul, petrecut la bordul unui Boeing 737, a provocat momente de haos printre cei aflați în cabină și a determinat echipajul să întoarcă imediat aeronava pe aeroportul din Salonic.

„Geamul unui Boeing 737-800NG Ryanair (nu 737 MAX) s-a spart în timpul decolării, iar un pasager a fost aspirat parțial în afara avionului prin deschiderea creată. Rețineți, centura de siguranță vă poate salva viața. Nu doar în avion, ci și în trafic.” anunță Boarding Pass.

Explozie puternică în timpul zborului

Avionul Ryanair decolase vineri dimineață de pe aeroportul Macedonia din Salonic, Grecia, având ca destinație orașul Memmingen, din Germania. Zborul se desfășura normal până la aproximativ o oră după decolare, când pasagerii au auzit o bubuitură extrem de puternică, potrivit Wionews.

Potrivit martorilor, unul dintre motoarele aeronavei a suferit o avarie, iar fragmente desprinse din acesta au lovit fuselajul și unul dintre geamurile cabinei. Impactul a provocat deteriorarea ferestrei și depresurizarea parțială a avionului.

În câteva secunde, obiectele din apropiere au fost aspirate către exterior, iar un pasager aflat lângă geam a fost tras violent spre fereastra avariată.

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Pasagerul a rămas cu capul și umerii în afara avionului

Victima, un cetățean sârb în vârstă de 61 de ani, a fost aspirată până la nivelul umerilor în afara aeronavei.

Martorii spun că scena a fost de-a dreptul șocantă. Capul și partea superioară a corpului se aflau în exteriorul avionului, în timp ce restul corpului era ținut în cabină doar de centura de siguranță.

Soția bărbatului l-a prins imediat și, împreună cu alți pasageri, a încercat să îl țină în interior până când echipajul a reușit să stabilizeze situația.

Potrivit relatărilor, femeia s-a luptat aproximativ cinci minute pentru a împiedica soțul să fie smuls complet din avion.

Centura de siguranță a făcut diferența dintre viață și moarte

O pasageră care se afla la bord a declarat pentru Radio Thessaloniki 94.5 că inițial a crezut că s-a deschis una dintre ușile de urgență.

„S-a auzit o bubuitură ca și cum ar fi explodat un cauciuc. A urmat panică, țipete și am simțit imediat că avionul pierde altitudine din cauza depresurizării. L-au prins și l-au ținut. Din fericire nu își scosese centura de siguranță. Capul îi era complet în afara avionului”, a povestit aceasta.

Imaginile surprinse în cabină arată măștile de oxigen coborâte automat și geamul deteriorat, în timp ce pasagerii încearcă să își păstreze calmul.

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Avionul s-a întors de urgență la Salonic

Echipajul a decis imediat revenirea pe aeroportul din Salonic, unde aeronava a aterizat în siguranță.

Reprezentanții Ryanair au confirmat incidentul și au transmis că zborul s-a întors la scurt timp după decolare din cauza desprinderii unui geam al cabinei în timpul zborului.

Compania aeriană a precizat că aterizarea s-a desfășurat fără probleme, iar unul dintre pasageri a solicitat asistență medicală după sosire.

Pentru ceilalți călători a fost pusă la dispoziție o altă aeronavă, care a decolat ulterior spre Memmingen.

O anchetă va stabili cauza exactă a incidentului

Autoritățile și specialiștii în siguranță aeronautică urmează să stabilească dacă avaria motorului a provocat într-adevăr deteriorarea geamului sau dacă au existat și alte defecțiuni tehnice.

Incidentul readuce în atenție importanța respectării regulilor de siguranță la bordul aeronavelor. În acest caz, centura de siguranță purtată corect s-a dovedit decisivă și, alături de reacția rapidă a soției și a celorlalți pasageri, a contribuit la evitarea unei tragedii.