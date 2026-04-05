Paștele în Italia: „Dimensiunea ouălor de ciocolată de Paște a scăzut, iar prețurile au crescut”

Paștele în Italia: Ouăle de Paște și Colomba, victime ale shrinkflation. Prețuri mai mari și gramaje mai mici

Paștele în Italia a încetat să mai fie doar o chestiune de credință și a devenit un exercițiu complex de matematică, în contextul în care, în acest an, tradiționalele ouă de ciocolată și emblematicul cozonac „Colomba" au ajuns în vitrinele magazinelor din Roma cu un ingredient neașteptat: shrinkflation, o strategie comercială prin care producătorii reduc cantitatea sau gramajul unui produs menținând însă același preț la raft, relatează sâmbătă EFE.

Conform rapoartelor asociațiilor italiene de consumatori Codacons și Udicon, prețul ciocolatei industriale depășește acum 77 de euro pe kilogram, o creștere de până la 10% față de anul precedent. Cu toate acestea, cea mai mare indignare nu este doar legată de cost, ci și de volum: 46% dintre consumatori spun că ouăle sunt acum vizibil mai mici.

Tradiția față în față cu inflația

În ciuda creșterii prețului ciocolatei, tradiția în Italia este un zid greu de dărâmat.

„Nu sunt religioasă, dar pentru familia mea, Paștele a fost întotdeauna un moment de a fi împreună, de a găti și de a mânca ouăle care sunt mereu prezente după prânz", a explicat pentru EFE Carola, o tânără din Milano care locuiește la Roma.

Carola este, de asemenea, de acord cu percepția generală a italienilor: „Absolut, dimensiunea ouălor de Paște a scăzut, iar prețurile au crescut".

Colomba versus Panettone: dulcele tradițional al Paștelui

În cofetăriile de lângă Vatican, Alejandra, o lucrătoare columbiană, este de acord că aspectul emoțional îl depășește pe cel economic.

„Este un cadou oferit familiei; este foarte tradițional aici", spune ea în timp ce servește Colomba, cozonacul în formă de porumbel care anul acesta, cu o creștere de preț de doar 3%, a devenit un refugiu pentru multe bugete.

Deși mulți turiști îl confundă adesea cu mult mai faimosul panettone de Crăciun, pentru cei care fac acest cozonac, diferența este clară.

„Cred că diferența constă în formă, deoarece modul în care se prepară coca este foarte asemănător, cu excepția faptului că panettone-ul se dăruiește în decembrie", explică Alejandra despre această delicatesă dulce care, spre deosebire de omoloaga sa de iarnă, se consumă în mod tradițional până în Lunea Paștelui.

Ritualul Învierii și Pasquetta

Pentru a înțelege reziliența acestei piețe, care generează peste 600 de milioane de euro anual, trebuie să înțelegem ritualul care are loc în fiecare duminică de Paște în căminele italienilor.

Tradiția dictează că oul nu este pur și simplu mâncat, ci mai degrabă spart în comunitate. De fapt, produsul este vândut în dimensiuni mari.

Acest gest de spargere a cojii de ciocolată simbolizează Învierea: spargerea mormântului pentru a permite să iasă viața, reprezentată de „surpriza" (o mică jucărie sau un cadou) amplasată în interiorul oului gol.

Este un ritual social care se extinde până la Pasquetta (a doua zi după Duminica Paștelui), ziua preferată a generațiilor tinere.

„Este una dintre sărbătorile mele preferate pentru că în fiecare an eu și prietenii mei facem un grătar și suntem împreună toată ziua. Cred că așa este pentru toți tinerii", adaugă Carola despre acest picnic de luni care încheie Săptămâna Mare în Italia.

Cu toate acestea, situația economică actuală obligă trei din patru italieni să își schimbe obiceiurile, căutând ouă cu mai puțină ciocolată sau renunțând la mărcile de lux pentru a menține viu acest simbol al speranței, un simbol care astăzi, mai mult ca oricând, necesită o atenție sporită la eticheta de preț.

AGERPRES