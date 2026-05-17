Povestea românului din Constanța care a compus piesa câștigătoare la Eurovision 2026: „Telefonul a explodat”

Românul din spatele victoriei Bulgariei la Eurovision 2026. Cristian Țarcea: „Am plâns cred că vreo 10 minute”

Eurovision 2026 a adus un moment istoric atât pentru Bulgaria, cât și pentru România. În spatele piesei „Bangaranga”, care a câștigat competiția cu un total impresionant de 516 puncte, se află și un român. Cristian Țarcea, cunoscut publicului sub numele de scenă Monoir, este producătorul și compozitorul din Constanța care a contribuit decisiv la succesul melodiei interpretate de artista Dara.

Victoria Bulgariei a surprins întreaga Europă, mai ales că Finlanda era considerată principala favorită înainte de finală. Cu toate acestea, show-ul energic, producția modernă și mesajul piesei „Bangaranga” au reușit să cucerească publicul și juriile internaționale.

Cristian Țarcea a vorbit despre emoțiile intense trăite imediat după anunțarea rezultatelor. Artistul român a mărturisit că succesul piesei l-a luat complet prin surprindere.

„Am plâns cred că vreo 10 minute. La telefon nu mai aveam baterie de o oră, iar când am pornit telefonul, a explodat, am rămas şocat. Mi-au scris oameni de la care nu mă aşteptam, artişti mari de la noi, mi s-a părut extraordinar să primesc susţinere din partea lor”, a declarat Cristian Țarcea pentru Antena 3 CNN.

Cine este Cristian Țarcea, românul care a cucerit Eurovisionul

Cristian Țarcea are 33 de ani și este unul dintre cei mai cunoscuți producători muzicali români ai ultimilor ani. Originar din Constanța, artistul este fondatorul casei independente de discuri Thrace Music și a colaborat de-a lungul timpului cu numeroși artiști din România și din străinătate.

Pentru Eurovision 2026, Monoir a contribuit la partea ritmică și la sound-ul minimalist al piesei „Bangaranga”, elemente care au devenit semnătura melodiei câștigătoare.

Artistul a explicat că a trăit finala competiției cu emoții uriașe și că a încercat să se bucure de fiecare moment.

„O seară incendiară, zic eu bună pentru România din orice punct de vedere vrei să iei. A fost incredibil ce s-a întâmplat aseară, eu nu m-am aşteptat, am avut 0 aşteptări şi am încercat să mă bucur de moment, să mă bucur că România e acolo şi să mă bucur că şi eu sunt indirect cu piesa Bulgariei”, a afirmat producătorul.

România, aproape de o performanță istorică la Eurovision 2026

În timp ce Bulgaria a câștigat marele trofeu, România a reușit una dintre cele mai bune clasări din ultimii ani. Alexandra Căpitănescu a readus România în topul Eurovision după o pauză de patru ani, obținând locul 3 în finală.

Cristian Țarcea a dezvăluit că a reușit să vorbească și cu reprezentanta României după concurs.

„Am reuşit să vorbesc destul de puţin. Dar ne-am îmbrăţişat şi i-am urat succes şi eu mă bucur foarte mult”, a spus acesta.

Producătorul consideră că succesul din acest an reprezintă o dublă victorie pentru România, având în vedere că atât piesa Bulgariei, cât și una dintre cele mai apreciate melodii din concurs au avut legături puternice cu artiști români.

„Putem spune că am câştigat de două ori. Am câştigat o dată cu un moment artistic foarte bun şi cu o piesă foarte bună care a ieşit pe locul 3 sau unii consideră că pe locul 2. Eu consider că trebuia să fie pe locul 2, sau poate chiar pe 1 şi, pe de altă parte, am câştigat cu un om care şi el e român, la rândul lui, şi care a participat la piesa unei alte ţări”, a declarat Monoir.

„Bangaranga”, piesa care a devenit fenomenul Eurovision 2026

În timpul votului publicului, Dara a explicat semnificația piesei care a electrizat scena Eurovision.

„Bangaranga e o stare de spirit”, a declarat artista Bulgariei.

Ulterior, aceasta a explicat că termenul definește o atitudine curajoasă și dorința de a-ți urma visurile indiferent de obstacole. Mesajul melodiei a rezonat puternic cu publicul european și a transformat piesa într-un adevărat fenomen online după finală.

La scurt timp după victorie, Cristian Țarcea a publicat și un mesaj emoționant pentru Dara pe rețelele sociale.

„Te știu de când aveai 16 ani. Am știut mereu că ai ceva special, iar acum ai demonstrat asta în fața întregii lumi. Sunt mândru de noi toți! Felicitări întregii echipe! Hai, Bangarangaaa”, a scris artistul.

Succesul Bulgariei la Eurovision 2026 confirmă încă o dată influența producătorilor români în industria muzicală internațională și transformă numele lui Cristian Țarcea într-unul dintre cele mai discutate subiecte ale momentului.