Populația Rusiei, îmbătrânită și în scădere

În 1999, cu un an înainte de venirea sa la putere, numărul de copii născuți în Rusia a scăzut la cel mai scăzut nivel înregistrat. În 2005, Putin a declarat că problemele demografice trebuie rezolvate prin menținerea „stabilității sociale și economice”. În 2019, el a spus că problema încă „bântuie” țara, potrivit AP.

Putin a declarat la o conferință demografică de la Kremlin că creșterea numărului de nașteri este „crucială” pentru Rusia.

Putin a lansat inițiative pentru a încuraja oamenii să aibă mai mulți copii - de la mese gratuite la școală pentru familiile numeroase până la acordarea de medalii de „mamă-eroină” în stil sovietic femeilor cu 10 sau mai mulți copii.

„Multe dintre bunicile și străbunicile noastre au avut șapte, opt și chiar mai mulți copii”, a spus Putin în 2023. „Să păstrăm și să reînviem aceste tradiții minunate. A avea mulți copii și o familie numeroasă trebuie să devină norma.”

La început, nașterile în Rusia au crescut odată cu prosperitatea sa economică, de la 1,21 milioane de copii născuți în 1999 la 1,94 milioane în 2015. Însă aceste câștiguri obținute cu greu se destramă pe fondul incertitudinii financiare, al războiului din Ucraina, al exodului tinerilor și al opoziției față de imigrație.

Populația Rusiei a scăzut de la 147,6 milioane în 1990 - anul dinaintea prăbușirii URSS - la 146,1 milioane în acest an, potrivit Serviciului Federal de Statistică al Rusiei. De la anexarea ilegală a Crimeei în 2014, acesta a inclus în datele sale populația peninsulei, de aproximativ 2 milioane de locuitori, precum și nașterile și decesele de acolo.

Populația este, de asemenea, semnificativ mai în vârstă. În 1990, 21,1% avea 55 de ani sau mai mult, conform datelor guvernamentale. În 2024, această cifră era de 30%.

De la vârful din 2015, numărul nașterilor a scăzut anual, iar decesele depășesc acum numărul nașterilor. Anul trecut au fost doar 1,22 milioane de nașteri vii - puțin peste minimul din 1999.

Demograful Alexei Raksha a raportat că numărul de copii născuți în Rusia în februarie 2025 a fost cea mai mică cifră lunară din ultimele peste două secole.

Rusia încearcă să impună noi restricții pentru a opri regresul și a îmbrățișa ceea ce numește „valori familiale tradiționale”, prin legi care interzic promovarea avortului și „ideologia fără copii” și scot în afara legii tot activismul LGBTQ+.

Oficialii cred că astfel de valori sunt „o baghetă magică” pentru rezolvarea problemelor demografice, a declarat cercetătoarea feministă rusă Sasha Talaver.

(sursa: Mediafax)