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Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat

de Redacția Jurnalul    |    03 Iul 2026   •   10:37
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Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat
Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat vineri că demisionează din funcție, afirmând că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale.

„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru”, a transmis Alexandru Munteanu, într-o postare pe Facebook.

El a spus că a acceptat propunerea de a fi premier „cu multă responsabilitate” și cu „ferma convingere” că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine.

„În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a afirmat Munteanu.

Premierul demisionar le-a mulțumit miniștrilor, echipelor acestora și oamenilor care, potrivit lui, au muncit „cu profesionalism și bună-credință”.

Alexandru Munteanu a mai transmis că va continua să își servească țara „din orice poziție” se va afla.

„Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm. Vă mulțumesc!”, a subliniat Alexandru Munteanu.

Alexandru Munteanu a fost numit prim-ministru al Republicii Moldova în toamna anului 2025, după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: premier Moldova demisie Alexandru Munteanu
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