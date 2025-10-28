x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Prețul petrolului rusesc scade brusc, din cauza sancțiunilor SUA care blochează achizițiile Chinei

Prețul petrolului rusesc scade brusc, din cauza sancțiunilor SUA care blochează achizițiile Chinei

de Redacția Jurnalul    |    28 Oct 2025   •   11:45
Prețul petrolului rusesc scade brusc, din cauza sancțiunilor SUA care blochează achizițiile Chinei
Sursa foto: Polina-Petrenko/Getty Images/iStockphoto

Prețul unui tip important de petrol rusesc a scăzut dramatic după ce sancțiunile occidentale au determinat rafinăriile chineze să anuleze unele achiziții, perturbând fluxurile comerciale de energie.

Vânzările spot de ESPO, care se transportă din Extremul Orient al Rusiei, au fost oferite cu o reducere de 50 de cenți pe baril față de indicatorul ICE Brent în această săptămână, potrivit traderilor care participă la piață. Categoria a avut un preț premium de peste 1 dolar pe baril săptămâna trecută, înainte de ultima rundă de sancțiuni.

Piața petrolului este în alertă pentru semne de perturbare după ce SUA au pus pe lista neagră companiile rusești Rosneft și Lukoil pentru a crește presiunea asupra Moscovei să pună capăt războiului din Ucraina. Măsura luată de Washington a urmat restricțiilor sporite impuse de Uniunea Europeană asupra comerțului cu energie al Rusiei și a stimulat creșteri ale contractelor futures de referință săptămâna trecută, notează Bloomberg.

ESPO este preferat atât de rafinăriile de stat din China, cât și de procesatorii privați din această țară, cunoscuți sub numele de "teapots", care au experiență în manipularea încărcăturilor de țiței aflate pe lista neagră a SUA, cum ar fi cele din Iran. După sancțiunile SUA, companiile de stat chineze, inclusiv Sinopec, au anulat unele achiziții de țiței rusesc transportat pe mare, în principal ESPO.

Rafinăriile private chineze preiau de obicei aproximativ 800.000 de barili pe zi de țiței din Extremul Orient rus, inclusiv ESPO, precum și sortimentele Sokol și Sakhalin Blend, iar cererea va "rămâne robustă", potrivit companiei de analiză Vortexa Ltd. În prezent, nu este clar dacă acestea pot absorbi barilii respinși de alte rafinării.

Sancțiunile SUA împotriva Rosneft și Lukoil reprezintă primele restricții majore impuse industriei petroliere rusești de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă. Planul administrației este de a face comerțul Moscovei mai costisitor și mai riscant, dar fără a crește prețurile globale, au declarat oficiali familiarizați cu această chestiune.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: petrol rusesc sanctiuni China
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri