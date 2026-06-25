Probleme majore în Europa: Risc major de pene de curent în această vară

Potrivit specialiștilor, combinația dintre valurile de căldură, secetă și incendiile de vegetație pune o presiune tot mai mare pe infrastructura energetică.

Incendiile de vegetație, risc major pentru rețelele electrice

În ultimii doi ani, unele țări europene au înregistrat o creștere de până la 600% a incendiilor de vegetație, pe fondul temperaturilor ridicate și al secetei prelungite.

Aceste incendii nu afectează doar locuințele și ecosistemele naturale, ci și infrastructura critică, în special liniile de înaltă tensiune și stâlpii care susțin rețeaua de transport a energiei electrice.

În zonele expuse la caniculă, infrastructura poate deveni vulnerabilă, iar cablurile electrice se pot dilata și apropia de vegetația uscată, crescând riscul de incendii și avarii.

„Putem vedea că ar putea exista mai multe întreruperi neașteptate”, a declarat Deborah Petterson, reprezentant al operatorului energetic Neso din Marea Britanie.

Aceasta a adăugat că schimbările rapide ale condițiilor climatice – alternanța dintre valuri de căldură, ploi abundente și incendii – reprezintă o provocare majoră pentru sistemele energetice.

De ce incendiile pot provoca pene de curent

Experții explică faptul că infrastructura electrică poate fi afectată atât de flăcări, cât și de fum dens.

În anumite condiții, particulele din fum pot genera un fenomen numit „flashover”, prin care electricitatea poate „sări” către sol, declanșând sistemele de protecție ale rețelei. Acest mecanism duce la întreruperi automate ale alimentării cu energie.

Dacă focul ajunge direct la infrastructura electrică, efectele pot fi și mai severe. Temperaturile ridicate pot slăbi cablurile de aluminiu, care se pot deforma sau rupe, ceea ce duce la pene de curent de durată și intervenții costisitoare.

Valuri de căldură fără precedent în Europa

Mai multe regiuni din Europa se confruntă în prezent cu episoade de caniculă extremă, iar autoritățile au emis avertizări de tip cod roșu în anumite zone.

Specialiștii avertizează că astfel de fenomene vor deveni tot mai frecvente în contextul schimbărilor climatice.

„În climatul actual, temperaturi de peste 40 de grade Celsius vor deveni posibile, iar valurile de căldură ar putea dura mai multe zile la rând”, a explicat profesorul Bill McGuire de la University College London.

Acesta atrage atenția că efectele se vor extinde dincolo de sectorul energetic, putând afecta infrastructura de transport, condițiile de trai și siguranța populației în marile orașe.

Experții subliniază că riscul penelor de curent cauzate de fenomene climatice extreme este în creștere, pe măsură ce verile devin mai fierbinți și mai instabile.

Fără investiții în modernizarea rețelelor și adaptarea infrastructurii la noile condiții climatice, astfel de incidente ar putea deveni mai frecvente în anii următori, notează a1.ro.