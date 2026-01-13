Proiect de lege privind anexarea Groenlandei, depus în Congresul SUA de către un republican

Intitulată „Legea privind anexarea Groenlandei și statutul de stat”, inițiativa a fost depusă luni de către republicanul din Florida, a anunțat biroul său într-un comunicat de presă. Conform textului său, obiectivele proiectului de lege includ „anexarea și admiterea ulterioară a Groenlandei ca stat”.

„Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care ne putem permite să îl ignorăm – este un activ vital pentru securitatea națională. Cine controlează Groenlanda controlează rutele maritime cheie din Arctica și arhitectura de securitate care protejează Statele Unite”, spune congresmanul, potrivit comunicatului de presă.

Proiectul de lege prevede că Trump „este autorizat să ia măsurile necesare, inclusiv să încerce să inițieze negocieri cu Regatul Danemarcei, pentru a anexa sau a achiziționa Groenlanda ca teritoriu al Statelor Unite”.

„Prea mult timp, conducerea americană a stat deoparte, în timp ce adversarii noștri ne-au erodat dominația geopolitică”, a continuat congresmanul Fine. „Proiectul meu de lege va proteja patria noastră, va asigura viitorul nostru economic și va garanta că America – nu China sau Rusia – stabilește regulile în Arctica. Așa arată conducerea și puterea americană”, a mai spus acesta.

Informația vine în contextul în care Donald Trump a declarat săptămâna trecută că preluarea Groenlandei de către SUA este necesară pentru a împiedica Rusia sau China să pună mâna pe teritoriu înaintea lor, adăugând că „vom face ceva cu Groenlanda, fie că le place sau nu”.

Planul lui Trump de a prelua Groenlanda a fost criticat atât de senatori americani, cât și de liderii europeni.

Senatorul american democrat Chris Murphy a spus la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că un astfel de plan pus în aplicare ar marca sfârșitul Alianței Nord-Atlantice. „Ar fi sfârșitul NATO”, a spus Murphy în emisiunea „Meet the Press”, întrebat care ar fi consecințele unei astfel de mișcări.

Și senatorul american Tim Kaine a subliniat că preluarea Groenlandei ar fi un pas „dezastruos”. „Ar fi dezastruos. Nu ar fi doar America pe primul loc, nu ar fi doar sfârșitul NATO, ar fi America singură”, a subliniat acesta.

De asemenea, prim-ministrul groenlandez Jens-Frederik Nielsen și patru lideri de partid au declarat că viitorul insulei „trebuie decis de poporul groenlandez”.

Și premierul danez Mette Frederiksen a declarat săptămâna trecută pentru postul național de televiziune TV2 că un atac american asupra Groenlandei ar pune capăt NATO.

„Dacă SUA aleg să atace militar o altă țară NATO, totul se oprește”, a spus Frederiksen.

Liderii europeni, printre care prim-ministrul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron, s-au alăturat lui Frederiksen în afirmația că Groenlanda „aparține poporului său”.

