Putin va merge marţi în Mongolia, în prima sa deplasare într-o ţară membră a CPI

"Putin va face o vizită oficială în Mongolia pe 3 septembrie", a transmis joi Kremlinul într-un comunicat.



Aceasta va fi prima călătorie a preşedintelui rus într-un stat semnatar al Statutului de la Roma, de când CPI a emis un mandat de arestare împotriva sa în martie 2023.



Mongolia a semnat Statutul de la Roma în 2000 şi l-a ratificat în 2002.



Astfel, fiecare stat membru este obligat să reţină orice persoană de pe teritoriul său care face obiectul unui mandat de arestare al CPI, cum este cazul lui Vladimir Putin.



Kremlinul a respins întotdeauna cu fermitate acuzaţiile CPI împotriva preşedintelui rus.



Cu toate acestea, Putin a fost atent timp de aproape un an şi jumătate să evite călătoriile în străinătate, sărind peste summitul BRICS din Africa de Sud din august 2023, de exemplu, şi apoi peste summitul G20 din India din septembrie acelaşi an.



Pe de altă parte, a vizitat China în luna mai, Coreea de Nord în iunie şi Azerbaidjanul la mijlocul lunii august, însă niciuna dintre aceste ţări nu este membră a CPI.



În Mongolia, şeful statului rus merge "la invitaţia preşedintelui mongol Ukhnaa Khurelsukh", conform Kremlinului, "pentru a participa la sărbătorirea a 85 de ani de la victoria comună a forţelor armate sovietice şi mongole asupra militariştilor japonezi" în bătălia de la Khalkhin Gol.



Cei doi lideri au programate întrevederi şi "vor discuta despre perspectivele de dezvoltare a relaţiilor ruso-mongole", conform Kremlinului.



Vladimir Putin şi Ukhnaa Khurelsukh "vor face schimb de opinii cu privire la problemele internaţionale şi regionale actuale", a mai adăugat preşedinţia rusă, potrivit căreia "o serie de documente bilaterale" vor fi semnate cu această ocazie.



Ultima vizită a preşedintelui rus în Mongolia a fost în septembrie 2019.



Mongolia, o ţară bogată în resurse naturale, este situată în Asia de Est, între Rusia şi China, fără ieşire la mare, şi are un teritoriu vast. Cu toate acestea, are doar 3,4 milioane de locuitori.



La începutul lunii august, secretarul de stat american Antony Blinken a vizitat capitala mongolă Ulaanbaatar pentru a se afişa ca "partener central" al Washingtonului în regiune.



Vizita a făcut parte dintr-o iniţiativă declarată a Statelor Unite de a-şi spori influenţa în această ţară vastă, care este râvnită şi de rivalii Washingtonului, Rusia şi China.



Preşedintele francez Emmanuel Macron a vizitat şi el Mongolia în mai 2023, Parisul dorind să consolideze legăturile energetice bilaterale.

