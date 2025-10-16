Putin: Rusia rămâne „unul dintre principalii producători” de petrol din lume, în ciuda sancțiunilor

Liderul de la Kremlin a subliniat că, în ciuda sancțiunilor occidentale și a presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump asupra clienților Moscovei, Rusia rămâne unul dintre principalii producători de petrol din lume.

„Rusia își păstrează poziția printre marii producători de petrol, în ciuda măsurilor neloiale aplicate împotriva noastră”, a declarat Putin, scrie Le Figaro.

El a adăugat că țara sa asigură în prezent aproximativ 10% din producția mondială de petrol.

(sursa: Mediafax)