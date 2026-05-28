Hacker român, condamnat la închisoare în SUA după ce a spart rețele guvernamentale americane

Este vorba despre Cătălin Dragomir, în vârstă de 46 de ani, originar din Constanța. Potrivit documentelor depuse în instanță, acesta a obținut acces neautorizat la un calculator din rețeaua unei instituții guvernamentale din Oregon în iunie 2021.

Ulterior, românul ar fi vândut accesul către acel sistem informatic. În timpul negocierilor cu potențialii cumpărători, el a oferit mostre de date personale extrase din computerul compromis. Procurorii americani susțin că Dragomir a comercializat și acces la rețelele informatice ale altor victime din Statele Unite.

Anchetatorii estimează că atacurile informatice au provocat pierderi de cel puțin 250.000 de dolari.

Anunțul privind condamnarea a fost făcut de adjunctul procurorului general A. Tysen Duva, din cadrul Diviziei Penale a Departamentului de Justiție al SUA, și de procurorul federal Scott Bradford pentru Districtul Oregon.

Românul a fost arestat în România și extrădat în SUA

Cătălin Dragomir a fost arestat în România în noiembrie 2024. Autoritățile române au aprobat ulterior extrădarea sa către Statele Unite. Transferul a avut loc în ianuarie 2025.

Pe 19 februarie, românul și-a recunoscut vinovăția pentru două capete de acuzare. Acesta a pledat vinovat pentru obținerea ilegală de informații de pe un computer protejat și pentru furt de identitate în formă agravată.

Dosarul a fost investigat de biroul FBI din Portland.

Cazul a fost instrumentat de procurorii Benjamin A. Bleiberg și Alison M. Zitron, din cadrul secției pentru criminalitate informatică și proprietate intelectuală a Diviziei Penale americane, împreună cu procurorul federal Katherine A. Rykken din Districtul Oregon.

Autoritățile române au colaborat cu Departamentul de Justiție al SUA

Departamentul de Justiție al SUA a precizat că biroul pentru afaceri internaționale a colaborat cu Ministerul Justiției din România, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară și sistemul judiciar român pentru arestarea și extrădarea lui Dragomir.

Secția pentru criminalitate informatică și proprietate intelectuală din cadrul Departamentului de Justiție al SUA coordonează investigații legate de atacuri cibernetice și infracțiuni privind proprietatea intelectuală. Instituția colaborează cu agenții de aplicare a legii din Statele Unite și din alte țări, dar și cu firme private specializate în securitate cibernetică.

Potrivit datelor oficiale, din anul 2020 și până în prezent, această structură a obținut condamnarea a peste 180 de persoane implicate în infracțiuni informatice și în cazuri de furt de proprietate intelectuală. Totodată, instanțele americane au dispus returnarea a peste 350 de milioane de dolari către victime.

În ultimii ani, autoritățile americane au intensificat investigațiile privind grupările de criminalitate informatică din Europa de Est. Atacurile de tip ransomware, furtul de date și vânzarea accesului la rețele compromise au devenit unele dintre cele mai profitabile activități ilegale din mediul online.

(sursa: Mediafax)