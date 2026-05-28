x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Misiune dramatică în Munții Parâng! Biciclist prăbușit în gol, salvat la limită cu elicopterul SMURD

Misiune dramatică în Munții Parâng! Biciclist prăbușit în gol, salvat la limită cu elicopterul SMURD

de Redacția Jurnalul    |    28 Mai 2026   •   23:30
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Misiune dramatică în Munții Parâng! Biciclist prăbușit în gol, salvat la limită cu elicopterul SMURD
Jurnalul/ Biciclist preluat de elicopter după o cădere de pe creastă

Mai multe echipe au intervenit joi pentru salvarea unui biciclist accidentat într-o zonă montană a județului Sibiu. La misiune au participat salvamontiști și elicopterul SMURD.

Un biciclist în vârstă de 41 de ani, din Sibiu, a suferit un accident în zona Cabanei Suru, în urma căruia a prezentat multiple traumatisme, a anunțat Salvamont Sibiu.

Victima a fost evacuată cu ajutorul elicopterului.

„Echipele Salvamont Sibiu au intervenit prompt cu două echipe pedestre de prim răspuns, iar un salvator montan a fost inserat prin troliere împreună cu medicul de urgență, pentru acordarea asistenței medicale cât mai rapid la locul accidentului. După stabilizarea victimei și acordarea primului ajutor, aceasta a fost extrasă prin troliere și transportată cu elicopterul către Sibiu pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate”, a precizat Salvamont Sibiu.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: interventie salvamont biciclist
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri