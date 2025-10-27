x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Război între imigranți, pe străzile din Moscova

Război între imigranți, pe străzile din Moscova

de Redacția Jurnalul    |    27 Oct 2025   •   09:00
Război între imigranți, pe străzile din Moscova
Sursa foto: Hepta

Peste 80 de persoane au fost reținute după o luptă violentă între imigranți într-o zonă rezidențială din sudul Moscovei, a anunțat Ministerul rus de Interne. Înregistrări difuzate de presa locală arată bărbați luptându-se cu bâte și lopeți și distrugând mașini lângă complexul Prokșino. Motivul conflictului nu este deocamdată clar.

Autoritățile au precizat că 19 persoane au fost arestate pentru huliganism, iar tuturor străinilor implicați li se va revoca dreptul de ședere. Cei care au și cetățenie rusă riscă să o piardă. „Cei care nu vor fi închiși vor fi expulzați și li se va interzice reintrarea în țară”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne.

Migrația provenită din fostele republici sovietice este o temă politică sensibilă în Rusia, mai ales după atacul din 2024 asupra unei săli de concerte din Moscova, atribuit unor cetățeni din Tadjikistan.

Anul trecut, circa 6,3 milioane de migranți au ajuns în țară, jumătate din Asia Centrală. Deși economia rusă depinde de această forță de muncă, mulți locuitori reproșează numărul tot mai mare de străini, pe fondul lipsei de personal cauzate de războiul din Ucraina.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Moscova străzi imigranti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri