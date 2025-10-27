Război între imigranți, pe străzile din Moscova

Autoritățile au precizat că 19 persoane au fost arestate pentru huliganism, iar tuturor străinilor implicați li se va revoca dreptul de ședere. Cei care au și cetățenie rusă riscă să o piardă. „Cei care nu vor fi închiși vor fi expulzați și li se va interzice reintrarea în țară”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne.

Migrația provenită din fostele republici sovietice este o temă politică sensibilă în Rusia, mai ales după atacul din 2024 asupra unei săli de concerte din Moscova, atribuit unor cetățeni din Tadjikistan.

Anul trecut, circa 6,3 milioane de migranți au ajuns în țară, jumătate din Asia Centrală. Deși economia rusă depinde de această forță de muncă, mulți locuitori reproșează numărul tot mai mare de străini, pe fondul lipsei de personal cauzate de războiul din Ucraina.