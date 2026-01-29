Rusia retrogradează în liga a doua economică, din cauza pierderilor îngrozitoare suferite în Ucraina

La aproape patru ani de la declanșarea invaziei în Ucraina, războiul purtat de Rusia se conturează tot mai clar ca un conflict cu costuri umane, militare și economice disproporționate, care contrazic retorica unei victorii inevitabile a Moscovei, trâmbițată la Kremlin și susținută chiar și de Casa Albă, prin vocea președintelui Donald Trump.

Datele prezentate de „Center for Strategic and International Studies” (CSIS) indică nu doar amploarea pierderilor rusești, ci și limitele structurale ale capacității Rusiei de a transforma sacrificiul uman în rezultate strategice.

Cifre catastrofale pentru Kremlin

Cu aproximativ 1,2 milioane de militari ruși uciși, răniți sau dați dispăruți, Rusia înregistrează pierderi mai mari decât în toate conflictele purtate de Uniunea Sovietică și Federația Rusă după Al Doilea Război Mondial la un loc.

Raportat la standardele marilor puteri militare, nivelul pierderilor este fără precedent în epoca post-1945 și depășește cu mult costurile suportate de Statele Unite în Coreea sau Vietnam.

Ceea ce este extrem de semnificativ este faptul că aceste pierderi masive nu au fost compensate prin câștiguri teritoriale relevante.

Potrivit CSIS, Rusia a reușit să își extindă controlul asupra teritoriului ucrainean cu doar 12% din 2022 până în prezent, iar în ultimii doi ani avansul total se ridică la mai puțin de 1,5% din suprafața Ucrainei.

În unele sectoare ale frontului, progresul zilnic este măsurat în zeci de metri, într-un ritm inferior chiar și celor din bătăliile de uzură ale Primului Război Mondial.

Această discrepanță dintre cost și rezultat indică o problemă structurală a armatei ruse: incapacitatea de a sparge apărarea ucraineană, în pofida superiorității numerice și a resurselor mobilizate.

Strategia de „apărare în adâncime” a Kievului, combinată cu utilizarea pe scară largă a dronelor, artileriei și câmpurilor de mine, a transformat frontul într-un mecanism de uzură care favorizează partea defensivă. Raportul pierderilor - estimat între 2 la 1 și 2,5 la 1 în defavoarea Rusiei - accentuează această realitate.

Un conflict autodistructiv

Pe termen mediu, problema devine una de sustenabilitate. Oficialii și analiștii occidentali avertizează că pierderile rusești au depășit capacitatea realistă de recrutare și de înlocuire a trupelor pierdute.

Declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, privind pierderi de circa 1.000 de soldați ruși pe zi, sugerează un ritm care erodează rapid baza demografică și militară a Federației Ruse.

Impactul războiului se resimte tot mai puternic și pe plan economic. CSIS descrie o Rusie care alunecă din rândul marilor puteri economice, afectată de inflație ridicată, cerere internă slabă și un deficit acut de forță de muncă.

Creșterea economică modestă, estimată la 0,6% în 2025, este susținută în mare parte de producția de război - un tip de activitate care umflă PIB-ul pe termen scurt, dar nu generează dezvoltare durabilă.

„Rusia se transformă într-o putere economică de rang secund sau terț”, se arată în raport.

Declinul este și mai vizibil în domeniul tehnologic. Absența totală a companiilor rusești din topul global al firmelor de tehnologie și poziția modestă în clasamentele internaționale privind inteligența artificială indică o pierdere de competitivitate pe termen lung, cu efecte directe asupra viitorului economic al țării.

Într-un clasament realizat de Universitatea Stanford în privința statelor de top în domeniul inteligenței artificiale, Rusia ocupă locul 28 din 36, în urma unor țări precum Spania, Arabia Saudită sau Malaysia.

În acest context, concluzia raportului CSIS este una tranșantă: Rusia nu este pe traiectoria unei victorii clare, ci pe cea a unui conflict prelungit, costisitor și autodistructiv.

Cu toate acestea, autorii avertizează că este puțin probabil ca Moscova să accepte un compromis fără o presiune occidentală suplimentară. În lipsa unui cost mai mare impus din exterior, Kremlinul ar putea continua războiul, chiar și cu prețul a noi sute de mii - sau milioane - de victime.

„Statele Unite și Europa nu au folosit pe deplin pârghiile economice și militare de care dispun. Fără a plăti un cost mai mare, Putin va tergiversa negocierile și va continua războiul, chiar dacă acest lucru va însemna milioane de victime rusești și ucrainene”, concluzionează autorii raportului.





