Reacția Indiei la taxele uriașe impuse de SUA. Narendra Modi anunță îmbunătățirea relațiilor cu China

Premierul Indiei a declarat, duminică, în cadrul unei întâlniri bilaterale cu președintele Chinei, Xi Jinping, că New Delhi este „angajată să progreseze în relațiile cu Beijingul pe baza respectului reciproc, a încrederii și sensibilităților comune”.

Întâlnirea a avut loc la Tianjin, pe marginea summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), unde au mai participat liderii Rusiei și ai altor state din Asia Centrală, de Sud și Orientul Mijlociu, într-o demonstrație de solidaritate a Sudului Global.

Discuțiile vin la 5zile după ce Statele Unite au impus tarife de 50% asupra bunurilor importate din India, ca răspuns la achizițiile de petrol rusesc făcute de New Delhi.

Analiștii consideră că Xi și Modi caută să transmită un mesaj de unitate în fața presiunilor occidentale.

Modi a subliniat că pe frontiera disputată din Himalaya, unde în 2020 au avut loc confruntări sângeroase între trupele celor două state, a fost creat un „climat de pace și stabilitate”.

El a menționat existența unui nou acord privind gestionarea graniței, fără a oferi însă detalii.

În ultimele luni, India și China au accelerat apropierea diplomatică: reluarea zborurilor directe, ridicarea restricțiilor reciproce pentru turiști și vizitatori, dar și acordul Beijingului de a ridica embargouri la exporturi strategice, precum pământuri rare și îngrășămintele.