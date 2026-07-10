Regele Charles și-a revăzut nepoții Archie și Lilibet după patru ani. Harry și Meghan, primiți la reședința regală

Palatul Buckingham a confirmat că regele și regina i-au primit pe ducii de Sussex la Highgrove House, reședința privată a regelui din Gloucestershire, scrie BBC

Reprezentanții Palatului au descris întâlnirea drept „o reuniune privată de familie”.

Prima întâlnire dintre rege și nepoții săi după mai bine de patru ani

Este pentru prima dată în mai bine de patru ani când regele Charles îi vede în persoană pe nepoții săi, prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și prințesa Lilibet, de 5 ani.

De asemenea, aceasta este prima vizită în Marea Britanie a lui Meghan Markle alături de Harry din 2022, când cei doi au participat la funeraliile reginei Elisabeta a II-a.

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În ultimele zile, prințul Harry s-a aflat în Regatul Unit pentru mai multe evenimente oficiale, însă până joi fusese anunțat că Meghan și copiii nu îl vor însoți la aparițiile publice.

Nu este cunoscut locul în care familia Sussex este cazată pe durata șederii în Marea Britanie.

Relațiile din familia regală rămân tensionate

Întâlnirea este considerată un pas important într-o relație de familie afectată de retragerea prințului Harry și a lui Meghan Markle din îndatoririle regale, în 2020, și de mutarea acestora în Statele Unite.

Surse apropiate familiei regale au declarat că atât regele Charles, cât și fiul său și-au dorit această întâlnire, iar monarhul a fost nerăbdător să petreacă timp alături de cei doi nepoți.

Harry a mai avut o întâlnire cu tatăl său în septembrie anul trecut, însă atunci a călătorit singur în Marea Britanie.

Harry și William nu se vor întâlni

În timp ce familia Sussex se afla la Highgrove House, prințul William participa la un meci caritabil de polo organizat la Windsor.

Potrivit informațiilor disponibile, relația dintre cei doi frați rămâne tensionată, iar pe durata acestei vizite nu este programată nicio întâlnire între Harry și William.

Harry a participat la un eveniment dedicat Jocurilor Invictus

Înaintea reuniunii de familie, prințul Harry s-a aflat la Birmingham, unde a promovat următoarea ediție a Invictus Games, competiția destinată militarilor răniți sau invalizi, proiect cu care este asociat de mai mulți ani.

Acesta a fost primit cu aplauze de participanți și a luat parte la mai multe activități sportive, inclusiv pickleball și rugby în scaun rulant.

Vizita, marcată și de controverse

Primele zile ale vizitei în Regatul Unit au fost umbrite de mai multe controverse.

Inițial, echipa prințului Harry anunțase că Meghan Markle urma să participe la evenimente organizate la Londra și Birmingham, însă ulterior s-a confirmat că acest lucru nu se va întâmpla, pe fondul disputelor privind măsurile de securitate.

Tot înainte de sosirea în Marea Britanie au existat informații contradictorii privind cazarea prințului Harry la Palatul Buckingham. Echipa acestuia susținuse că a acceptat o invitație de a locui temporar în palat, însă Palatul Buckingham a dezmințit rapid informația, precizând că prințul fusese informat din timp că nu va putea fi găzduit acolo.

Înainte de întâlnirea cu familia Sussex, regele Charles a participat vineri la mai multe evenimente oficiale în Oxfordshire, unde a inaugurat o nouă clădire a Universității Oxford și s-a întâlnit cu astronautul britanic Tim Peake, în cadrul lansării unei inițiative dedicate sectorului spațial.