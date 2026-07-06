Tensiuni în familia regală britanică înaintea vizitei prințului Harry în Regatul Unit. Cum a reacționat Regina Camilla

Regina Camilla ar fi comentat critic posibilitatea unei reconcilieri cu ducele de Sussex, în urma afirmațiilor făcute de acesta în autobiografia „Spare” și în interviurile de promovare care au însoțit lansarea volumului. Informațiile nu au fost confirmate oficial de Palatul Buckingham.

Vizita prințului Harry în Regatul Unit

Prințul Harry urmează să ajungă în Regatul Unit săptămâna viitoare, într-o vizită de cinci zile dedicată promovării Jocurilor Invictus. Programul său include opriri la Londra și Birmingham, precum și întâlniri cu organizațiile caritabile pe care le susține.

În spațiul public au existat speculații privind o posibilă revedere cu alți membri ai familiei regale, însă aceste scenarii nu au fost confirmate oficial.

De asemenea, unele zvonuri privind o eventuală însoțire a ducelui de către Meghan Markle și copiii lor au fost infirmate.

Relațiile din familia regală

Relațiile dintre prințul Harry și familia regală rămân tensionate, în special după apariția volumului „Spare”, în care ducele de Sussex a făcut o serie de afirmații critice la adresa mai multor membri ai familiei regale.

În acest context, presa britanică continuă să speculeze asupra posibilității unei reconcilieri, însă până în prezent nu au fost anunțate întâlniri oficiale între părți.

Vizita prințului Harry este privită mai degrabă ca un eveniment independent de eventualele evoluții din plan familial, fiind axată în principal pe activitățile sale caritabile și pe promovarea Jocurilor Invictus, notează express.uk.

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