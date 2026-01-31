Deconectări în sistemul energetic din Republica Moldova, din cauza problemelor din rețeaua Ucrainei

Potrivit Ministerului Energiei din Republica Moldova, problema a fost semnalată sâmbătă dimineața, la ora 10.42.

Ministerul anunță că a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea sistemului electroenergetic.

Problema ar fi apărut, potrivit sursei citate, din cauza problemelor grave din reţeaua electrică a Ucrainei.

„Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica, lucrează la remedierea situaţiei, în unele localităţi tensiunea deja fiind restabilită”, a mai transmis Ministerul Energiei.

(sursa: Mediafax)