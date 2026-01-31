x close
de Redacția Jurnalul    |    31 Ian 2026   •   15:32
Deconectări în sistemul energetic din Republica Moldova, din cauza problemelor din rețeaua Ucrainei
Sursa foto: Hepta/Blackout în Republica Moldova, după ce Rusia a bombardat infrastructura energetică a Ucrainei

O deconectare a sistemului energetic din Republica Moldova a fost înregistrată sâmbătă dimineața, din cauza problemelor din rețeaua ucraineană.

Potrivit Ministerului Energiei din Republica Moldova, problema a fost semnalată sâmbătă dimineața, la ora 10.42.

Ministerul anunță că a căzut tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea-Vulcăneşti-MGRES, provocând deconectarea sistemului electroenergetic.

Problema ar fi apărut, potrivit sursei citate, din cauza problemelor grave din reţeaua electrică a Ucrainei.

„Operatorul sistemului de transport a energiei electrice, Moldelectrica, lucrează la remedierea situaţiei, în unele localităţi tensiunea deja fiind restabilită”, a mai transmis Ministerul Energiei.

Vom reveni în scurt timp cu informaţii suplimentare.

(sursa: Mediafax)

 

