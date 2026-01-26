Republica Moldova pregătește reforma administrative prin reducerea numărului de primării

Proiectul urmărește scăderea numărului de primării prin comasări, a anunțat deputata PAS Larisa Voloh, vicepreședinta Comisiei administrație publică. Noul model administrativ va permite investiții mai mari și servicii publice mai accesibile pentru cetățeni, chiar dacă numărul primăriilor va fi redus, scrie timpul.md.

Recent, guvernarea PAS a anunțat reforma administrației publice locale. Reforma nu presupune dispariția localităților în sine, ci comasarea primăriilor. Mai mult, în cadrul reformei ar urma să aibă loc și reducerea numărului raioanelor (corespunzătoare județelor din România).

Consultările largi ale reformei vor continua în perioada ianuarie-februarie cu primari, experți, reprezentanți ai autorităților raionale și locale, precum și cu societatea civilă. După consultări, în luna martie va fi prezentat conceptul reformei, iar pe parcursul primăverii vor avea loc discuții cu cetățenii. Ulterior, va fi elaborat pachetul legislativ pentru a fi prezentat toamna Parlamentului, a anunțat guvernul de la Chișinău.

Autoritățile mizează în primă fază pe comasarea voluntară a primăriilor, pentru a crea unități administrative mai puternice, capabile să gestioneze proiecte mari de infrastructură și dezvoltare locală, dar și pentru scăderea costurilor.