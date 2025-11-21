O rețea uriașă de spălare a banilor, care are conexiuni cu Rusia, operează în 28 de orașe britanice

Curierii colectează bani proveniți din droguri, trafic de arme și rețele de imigrație ilegală, iar apoi îi convertesc în criptomonede.

Rețeaua a fost descoperită în cadrul Operațiunii Destabilise. Până acum, au fost efectuate 128 de arestări, iar autoritățile au confiscat peste 25 de milioane de lire în numerar și active digitale.

Potrivit NCA, schema este atât de extinsă încât și-a achiziționat o bancă pentru a facilita plăți care au sprijinit eforturile militare ale Rusiei și au ajutat la evitarea sancțiunilor.

Agenția a amplasat postere în spațiile de servicii de pe autostrăzi pentru a ajunge direct la curierii care transportă bani. Mesajul transmis este că este „doar o chestiune de timp” până la arestare, relatează SkyNews.

Directorul adjunct al NCA pentru criminalitate economică, Sal Melki, afirmă că amenințarea reprezentată de această rețea este majoră. El spune că „curierii de bani joacă un rol esențial în această schemă globală”, fiind prezenți în comunități și menținând funcțional ecosistemul infracțional.

Potrivit lui Melki, acești curieri sunt plătiți foarte puțin, în timp ce riscă ani de închisoare, în timp ce liderii rețelei obțin profituri uriașe. Melki avertizează că „banii ușori duc la ani grei” și subliniază că obținerea a câteva sute de lire din spălarea banilor poate duce la pedepse semnificative cu închisoarea.

NCA spune că Operațiunea Destabilise a început să producă efecte. Unii membri ai rețelei sunt acum reticenți să mai opereze în Londra, iar tarifele percepute pentru spălarea banilor au crescut, semn că „albirea” fondurilor devine tot mai dificilă.

Deși criptomonedele sunt percepute ca anonime, tranzacțiile pot fi urmărite. Chainalysis, o companie care monitorizează activitățile suspecte de pe blockchain, folosește aceste date pentru a identifica transferuri dubioase și pentru a sprijini autoritățile.

Madeleine Kennedy, vicepreședinte al companiei, spune că blockchain-urile publice sunt „transparente prin design”, iar criptomonedele sunt „un vehicul slab pentru spălarea banilor”.

Ea afirmă că, prin instrumentele potrivite, autoritățile pot urmări fondurile ilicite - fie că provin din traficul de droguri, evitarea sancțiunilor sau criminalitate cibernetică - și pot folosi aceste informații pentru a perturba rețelele și a recupera active.

(sursa: Mediafax)