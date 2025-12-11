Val de revocări de vize în Statele Unite. Rețelele sociale, în slujba Casei Albe

Numărul vizelor revocate - de peste două ori mai mare decât în 2024 - include și 8.000 de vize pentru studenți, a dezvăluit un oficial al Departamentului de Stat pentru site-ul „The Epoch Times”.

„Printre principalele motive pentru care am revocat vizele se numără conducerea sub influența alcoolului, agresiunile și furturile, care, împreună, reprezintă aproape jumătate din totalul anulărilor din ultimul an.”, a precizat oficialul.

„Vorbim despre persoane care reprezintă o amenințare directă la adresa siguranței comunităților noastre, iar noi nu vrem astfel de oameni în țară.”, a adăugat el.

Oficialul nu a precizat motivele celorlalte revocări, însă Departamentul de Stat anunțase, în noiembrie, că anulase deja 80.000 de vize, invocând suspiciuni de sprijin pentru terorism, „terorism în fapt”, depășirea perioadei legale de ședere, precum și infracțiuni precum conducerea sub influență, agresiuni, furturi și amenințări la adresa siguranței publice.

Critici virulente

Unele dintre aceste măsuri au stârnit critici din partea democraților și a altor grupuri, care invocă încălcarea dreptului constituțional la liberă exprimare.

Controversele s-au accentuat după ce Departamentul de Stat a reafirmat, la începutul lunii, că va folosi analiza rețelelor sociale în procesul de verificare a solicitanților, cerându-le acestora să își mențină profilurile „publice” pe durata evaluării.

„Folosim toate informațiile disponibile în verificarea și evaluarea solicitanților de viză, pentru a identifica persoanele inadmisibile în Statele Unite, inclusiv pe cei care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale sau a siguranței publice.”, a transmis instituția, pe 3 decembrie.

„Facem verificări amănunțite pentru toți solicitanții de viză, inclusiv analiza prezenței online pentru studenții și vizitatorii din categoriile F, M și J.”, mai preciza Departamentul de Stat.

Oficiali ai administrației Trump au afirmat că deținătorii de vize de student și de „green card” pot fi deportați din cauza sprijinului lor pentru palestinieni și a criticilor aduse comportamentului Israelului în războiul din Fâșia Gaza, numind acțiunile lor o amenințare la adresa politicii externe a SUA și acuzându-i că ar fi pro-Hamas.

„Nu sunteți bineveniți în această țară”

Secretarul de Stat Marco Rubio declara, pe 15 septembrie, că Departamentul de Stat va începe revocarea vizelor străinilor care și-ar fi manifestat entuziasmul față de uciderea comentatorului conservator Charlie Kirk.

„Revocările de vize sunt în desfășurare. Dacă te afli în SUA cu viză și aclami public asasinarea unei figuri politice, pregătește-te pentru deportare.”, scria Rubio pe rețelele sociale. „Nu sunteți bineveniți în această țară!”, adăuga șeful diplomației americane.

La o lună după acea declarație, Departamentul de Stat a anunțat că a revocat vizele a șase cetățeni străini, acuzați că s-ar fi bucurat în mod public de asasinarea lui Charlie Kirk.

Curtea Supremă a Statelor Unite a stabilit însă, printr-o decizie din 1945 în cazul Bridges v. Wixon, că „străinii rezidenți” beneficiază în continuare de protecția Primului Amendament, inclusiv atunci când se confruntă cu riscul deportării de către guvernul federal.

Săptămâna trecută, Rubio a mai anunțat că Statele Unite vor începe să limiteze accesul la vize pentru nigerienii acuzați de acte de violență împotriva creștinilor „în Nigeria și dincolo de granițele ei”.

SUA închid ușa persoanelor cu boli cronice și vârstnicilor

Concomitent, directivele Departamentului de Stat din acest an au cerut diplomaților americani din străinătate să fie vigilenți față de orice solicitanți pe care Washingtonul i-ar putea considera ostili față de SUA și cu un istoric de activism politic.

Criticii Casei Albe susțin că între criteriile de evaluare a „ostilității față de SUA” figurează și adversitatea față de președintele american.

De asemenea, administrația Trump a lansat o directivă internă către ambasadele americane: solicitanții de viză cu boli cronice – diabet, obezitate, boli cardiovasculare – sau vârstnici pot fi refuzați, pe motiv că ar putea deveni „o povară pentru societate”.

Anterior, controlul medical viza boli contagioase. Acum, directiva menționează explicit condiții precum astm, apnee în somn, obezitate, tulburări neurologice sau psihice.

Astfel, solicitantul trebuie să arate că poate acoperi costurile tratamentului fără ajutorul statului american.

Ofițerilor de vize li s-a dat libertatea să decidă pe baza a „ce ar putea” deveni solicitantul. Se verifică inclusiv starea de sănătate a membrilor familiei: „Are dependenți bolnavi care îl împiedică să muncească?” se întreabă directiva.

Directiva mai indică și faptul că bolile cronice „pot necesita sute de mii de dolari” pentru tratament.