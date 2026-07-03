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Sentințe dure în Marea Britanie pentru doi români care au atacat un ziarist

de Redacția Jurnalul    |    03 Iul 2026   •   22:15
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Sentințe dure în Marea Britanie pentru doi români care au atacat un ziarist
Câți ani de închisoare au primit românii care au înjunghiat un jurnalist din ordinul Iranului

Doi bărbați români au fost închiși pentru că au înjunghiat un jurnalist care lucra pentru o organizație media în limba persană din Londra.

Doi bărbați români au fost închiși, vineri, pentru că au înjunghiat un jurnalist care lucra pentru o organizație media în limba persană din Londra, potrivit Reuters.

Procurorii britanici au declarat că cei doi acționează ca reprezentanți ai guvernului iranian.

Un jurnalist britanic de origine iraniană, care lucrează pentru Iran International, a fost înjunghiat de trei ori în picior. Incidentul a avut loc în apropierea casei sale din sud-vestul Londrei, în martie 2024.

Cei doi bărbați, în vârstă de 21 și 25 de ani, au pledat amândoi nevinovați la acuzațiile de vătămare corporală cu intenție.

Cu toate acestea, au fost condamnați la Curtea Coroanei din Woolwich, Londra, în iunie.

Bărbatul în vârstă de 21 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Cel în vârstă de 25 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, potrivit sursei citate.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: romani londra inchisoare
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