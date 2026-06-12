Atentat cu mașină-capcană la Moscova: Un important general rus a fost ucis

Deflagrația s-a produs în cartierul Aviatorilor din Balașiha, o localitate aflată la circa 22 de kilometri est de centrul Moscovei. Această zonă este recunoscută ca un perimetru rezidențial ales cu precădere de cadrele militare în rezervă, veterani de război, aviatori și foști angajați din unitățile strategice ale forțelor armate ruse.

Probele video de pe camerele de securitate și declarațiile martorilor oculari confirmă ipoteza unei operațiuni minuțios pregătite. Dispozitivul exploziv s-a declanșat exact în secunda în care SUV-ul BMW X3 a ieșit în trafic, autoturismul fiind cuprins instantaneu de flăcări puternice în partea din spate și în zona portbagajului.

Potrivit canalului media rusesc SHOT, surse din rândul anchetatorilor afirmă că bomba ar fi avut o forță de distrugere egală cu jumătate de kilogram de trotil. Ipoteza principală este că dispozitivul a fost detonat de la distanță, prin telecomandă, la scurt timp după ce autoturismul a demarat pe strada Koldunov.

Persoanele aflate în zonă au sărit imediat în ajutor pentru a-i acorda primul ajutor, însă leziunile extrem de grave au provocat decesul instantaneu al ofițerului. Din păcate, echipajele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața .