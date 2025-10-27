Rușii iau în armată Pasărea Furtunii

Kremlinul a făcut publică, ieri, o înregistrare video din timpul unei întâlniri a lui Vladimir Putin cu oficiali ai armatei, în care președintele vorbește despre finalizarea „testelor decisive” ale rachetei. La rândul său, şeful Statului Major General rus, Valeri Gherasimov, precizează că racheta a zburat 15 ore, acoperind o distanță de 14.000 de kilometri.

Conform singurelor informații oficiale, Burevestnik - care se poate traduce prin „Pasărea Furtunii” sau „Vestitorul Furtunii” - este lansată ca o rachetă normală, după care intră în funcțiune un minireactor nuclear care încălzește și ejectează aerul, asigurând o viteză de croazieră subsonică, dar o rază de acțiune care nu este limitată de combustibil.

Testul ar fi avut loc pe 21 octombrie și vine, se pare, după mai multe eșecuri. Conform specialiștilor, problemele sunt legate siguranța minireactorului, durata de viață a componentelor și detectabilitate.

Vladimir Putin a anunţat încă din 2018 dezvoltarea de către armata rusă a acestor rachete, susținând că sunt capabile să depăşească practic toate sistemele de interceptare.