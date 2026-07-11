Festivalul San Fermin 2026 a început la Pamplona. Mii de oameni participă la celebra cursă cu tauri, una dintre cele mai spectaculoase și controversate tradiții din lume

Startul oficial al festivalului a fost dat pe 6 iulie prin ceremonia tradițională „Chupinazo”, când o rachetă lansată de la balconul Primăriei din Pamplona a marcat începutul festivităților. Peste 12.000 de persoane s-au adunat în piața centrală, îmbrăcate în tradiționalele haine albe și eșarfe roșii, simbolurile inconfundabile ale festivalului.

Atmosfera a fost una electrizantă. Participanții au cântat, au dansat și au sărbătorit ore în șir, stropindu-se reciproc cu vin și suc de struguri, într-un ritual care deschide oficial una dintre cele mai importante sărbători populare din Spania.

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Sursa foto Hepta/Festivalul San Fermin 2026 de la Pamplona

A început celebra cursă cu tauri din Pamplona

Cel mai așteptat moment al Festivalului San Fermin este alergarea taurilor, organizată în fiecare dimineață, de la ora 08:00, în perioada 7-14 iulie.

În fiecare zi, șase tauri de luptă, cântărind aproximativ 600 de kilograme fiecare, alături de câțiva boi domestici, sunt eliberați pe un traseu de 848 de metri prin centrul vechi al orașului Pamplona. Sute de alergători încearcă să parcurgă traseul în fața animalelor până la arena unde, seara, au loc coridele tradiționale, potrivit Anewz.

Deși durează doar câteva minute, cursa este urmărită în direct de milioane de oameni din întreaga lume și reprezintă imaginea emblematică a festivalului.

Una dintre cele mai periculoase tradiții din lume

Spectacolul este impresionant, însă riscurile sunt uriașe. Coarnele lungi și ascuțite ale taurilor pot provoca răni extrem de grave, iar în fiecare an zeci de participanți sunt răniți în timpul alergării.

Statisticile oficiale arată că, din 1924, cel puțin 16 persoane și-au pierdut viața în timpul curselor organizate la Pamplona.

Primele incidente nu au întârziat nici în ediția din acest an. În timpul uneia dintre primele curse, trei persoane au fost rănite, iar una dintre ele a fost împunsă de un taur și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile spaniole avertizează anual că participarea la cursă presupune riscuri majore, însă acest lucru nu îi descurajează pe cei care vin din toate colțurile lumii pentru a trăi experiența unică a Festivalului San Fermin.

O tradiție veche de peste patru secole

Festivalul San Fermin este organizat în onoarea sfântului patron al orașului Pamplona și are o istorie de peste 400 de ani, fiind celebrat încă din ultimele decenii ale secolului al XVI-lea.

Inițial, alergarea cu tauri avea un rol practic. Tinerii din oraș însoțeau vitele care erau conduse către piață sau către arena de coridă. Cu timpul, această practică s-a transformat într-o competiție și, ulterior, într-un simbol al orașului Pamplona.

Astăzi, festivalul atrage anual peste un milion de vizitatori din întreaga lume și este considerat unul dintre cele mai importante evenimente culturale și turistice din Spania.

Pe lângă cursele cu tauri, programul include parade, concerte, dansuri tradiționale, ceremonii religioase, spectacole folclorice și petreceri care continuă fără întrerupere timp de nouă zile.

Festivalul se încheie în noaptea de 14 iulie prin ceremonia „Pobre de Mí”, când mii de participanți aprind lumânări și cântă împreună pentru a marca sfârșitul ediției din acel an.

Ernest Hemingway a făcut celebru festivalul în întreaga lume

Faima internațională a Festivalului San Fermin se datorează în mare măsură scriitorului american Ernest Hemingway, care a participat în repetate rânduri la sărbătoarea din Pamplona.

Romanul său „The Sun Also Rises”, publicat în 1926, a transformat festivalul într-un simbol mondial al Spaniei și a inspirat generații întregi de turiști să participe la celebra alergare cu tauri. În 2027 se vor împlini 100 de ani de la publicarea cărții care a făcut cunoscută această tradiție pe toate continentele.

Protestele activiștilor pentru drepturile animalelor continuă

Ca în fiecare an, începutul Festivalului San Fermin a fost însoțit de manifestații organizate de activiști pentru protecția animalelor.

Membri ai organizațiilor PETA și AnimaNaturalis au protestat înaintea deschiderii oficiale a festivalului, purtând coarne simbolice și acoperindu-se cu vopsea roșie pentru a atrage atenția asupra soartei taurilor folosiți în curse și ulterior în coride.

Organizațiile pentru drepturile animalelor cer de ani de zile renunțarea la aceste practici, argumentând că animalele sunt supuse unui stres extrem și sunt ucise în arena de coridă după încheierea curselor.

Cu toate acestea, autoritățile spaniole și susținătorii festivalului consideră că San Fermin reprezintă un element esențial al patrimoniului cultural al Spaniei și una dintre cele mai importante tradiții populare ale țării.