Șapte din 100 de tineri japonezi sunt „prea dependenți” de rețelele de socializare

Sondajul la nivel național realizat de Centrul Medical și de Dependență Kurihama al Organizației Naționale a Spitalelor a constatat, de asemenea, că cifra pentru această grupă de vârstă a fost cea mai mare.

Unele rezultate ale cercetărilor sugerează legături între utilizarea rețelelor de socializare și criminalitatea și problemele de sănătate mintală în rândul copiilor.

Concluziile au apărut în contextul în care Ministerul Afacerilor Interne și Comunicațiilor din Japonia și Agenția pentru Copii și Familii discutau despre cum să gestioneze această problemă, relatează Anadolu.

Australia și Indonezia au luat deja măsuri pentru a interzice persoanelor sub 16 ani utilizarea rețelelor de socializare pentru a proteja tinerii de daunele provocate de rețelele de socializare.

Sondajul realizat în ianuarie și februarie 2025 a acoperit 9.000 de persoane selectate aleatoriu cu vârste cuprinse între 10 și 79 de ani în 400 de locații la nivel național, primind răspunsuri de la 4.650.

Dintre cei suspectați de utilizarea problematică a rețelelor sociale, 30% au declarat că au petrecut „șase ore sau mai mult” online în timpul săptămânii, iar 62% au spus că au făcut acest lucru în weekend.

Îndemnând părinții să dea un „exemplu bun”, Centrul Medical și de Adicții Kurihama al Organizației Naționale a Spitalelor sfătuiește familiile să stabilească reguli pentru utilizarea smartphone-urilor de către copii înainte de cumpărare, specificând când și unde pot fi utilizate dispozitivele și consecințele încălcării regulilor.

(sursa: Mediafax)