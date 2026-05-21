x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Tensiuni la Bruxelles privind dialogul cu Moscova: Kallas, scoasă din jocul negocierilor cu Rusia

Tensiuni la Bruxelles privind dialogul cu Moscova: Kallas, scoasă din jocul negocierilor cu Rusia

de Redacția Jurnalul    |    21 Mai 2026   •   18:30
Tensiuni la Bruxelles privind dialogul cu Moscova: Kallas, scoasă din jocul negocierilor cu Rusia
Hepta/ Uniunea Europeană o exclude pe Kallas din rolul de negociator cu Federația Rusă

Europa este „sub presiune” pentru a găsi un negociator cu Rusia, relatează Politico. Potrivit publicației, Uniunea Europeană (UE) o consideră pe Kaja Kallas, șefa diplomației europene, nepotrivită din cauza poziției sale anti-rusești.

Conform publicației, Kaja Kallas s-a opus de mult timp negocierilor directe cu Rusia. Cu toate acestea, săptămâna trecută s-a propus ca și candidată pentru rolul de negociator, susținând că va fi „capabilă să vadă prin capcanele pe care le întinde Rusia”. Cu toate acestea, trei diplomați UE anonimi au declarat pentru Politico că poziția anti-rusă dură a Kajei Kallas ar „determina o respingere rapidă” din partea lui Vladimir Putin. „Din păcate, ea s-a exclus din cursă”, a explicat un oficial de rang înalt.

Potrivit Politico, Bruxelles-ul „continuă să caute” alți candidați pentru rolul de negociator UE cu Rusia.

De exemplu, fosta cancelară a Germaniei Angela Merkel, președintele finlandez Alexander Stubb și fostul prim-ministru italian Mario Draghi sunt luați în considerare pentru acest rol.

Președintele Vladimir Putin l-a numit pe fostul cancelar german Gerhard Schröder negociator potrivit pentru dialogul dintre Rusia și Europa. Kaja Kallas i-a respins candidatura. Guvernul german se opune, de asemenea.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat săptămâna trecută că Europa însăși va stabili cine o va reprezenta în eventualele negocieri cu Rusia.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: scandal ue negociator
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri