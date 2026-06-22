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Avertisment pe piața muncii: Sectorul ospitalității din Spania se confruntă cu o criză acută înainte de vară

de Redacția Jurnalul    |    22 Iun 2026   •   17:30
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Avertisment pe piața muncii: Sectorul ospitalității din Spania se confruntă cu o criză acută înainte de vară
Lucian Alecu/De ce nu mai vor românii și ceilalți europeni să lucreze în restaurantele și hotelurile spaniole

Industria ospitalității din Spania, unul dintre domeniile în care activează un număr mare de români, se confruntă cu o criză acută de personal înaintea sezonului estival.

Organizația Hostelería de España a lansat un portal național de angajare pentru a acoperi aproximativ 50.000 de locuri de muncă vacante, într-un context în care cererea de angajați crește accelerat, potrivit EFE.

Platforma este gândită ca un instrument unic la nivel național, menit să faciliteze mobilitatea geografică și să conecteze rapid și transparent companiile din domeniu cu profesioniștii din sector, potrivit unui comunicat oficial.

Noua platformă este susținută direct de cele 55 de asociații provinciale ale confederației și a avut o primire „excepțională” încă din faza inițială de implementare.

În doar câteva săptămâni de la lansare, portalul a adunat peste 175 de oferte active de muncă și a reușit să pună în legătură peste 2.000 de profesioniști cu angajatori din domeniu, demonstrând atât urgența, cât și utilitatea unei astfel de platforme specializate.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: sector Spania personal ospitalitate sezon estival
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