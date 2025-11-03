Șeful Casei Albe confirmă reluarea testelor nucleare: „Suntem singura țară care nu testează!”

Donald Trump a confirmat reluarea procesului de testare a armelor nucleare. Liderul de la Casa Albă a acuzat că mai multe state precum Rusia sau China ar efectua teste în secret, încălcând normele internaționale.

„Coreea de Nord testează constant. Alte țări testează. Suntem singura țară care nu testează. Nu vreau să fiu singura țară care nu testează. Spun că vom testa arme nucleare așa cum fac alte țări, da. Testele Rusiei și testele Chinei, dar nu vorbesc despre asta”, a afirmat Trump într-un interviu.

Președintele american a afirmat că Statele Unite dețin „cele mai multe arme nucleare din lume” și o capacitate suficientă „pentru a distruge planeta de 150 de ori”.

Afirmațiile președintelui american se contrazic cu declarațiile unor oficiali americani, întrucât nominalizarea administrației pentru Comandamentul Strategic al Statelor Unite (care gestionează arsenalul nuclear american), a afirmat că nici Rusia, nici China nu efectuează teste nucleare.

Statele Unite nu au mai efectuat un test nuclear exploziv din 1992, iar la nivel global, iar în secolul XXI singura țară care testează este Coreea de Nord, ultimul test având loc în 2017.

Rusia și China sunt considerate active în testarea sistemelor de livrare, însă nu a focoaselor nucleare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)